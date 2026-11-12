Зеленський в Дубліні провів низку важливих зустрічей з європейськими лідерами: про що домовились. Фото і відео

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Дубліна провів низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із європейськими лідерами, представниками ЄС та НАТО. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, енергетичну підтримку напередодні зими, фінансову стійкість, гарантії безпеки, євроінтеграцію та участь Європи в переговорному процесі щодо завершення війни.

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Про результати зустрічей Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі. За його словами, партнери обговорили конкретні потреби України для захисту від російських атак, підтримку енергетики та подальшу координацію дипломатичних зусиль.

Багатостороння зустріч друзів України

У Дубліні відбулася багатостороння зустріч друзів України за участю найбільших партнерів нашої держави. Зеленський подякував за її організацію Енді Бернему, а також за участь президенту Франції Емманюелю Макрону, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску, прем'єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо, Андрісу Кулбергсу, Крістену Міхалу, прем'єрці Данії Метте Фредеріксен, президенту Литви Гітанасу Наусєді, прем'єр-міністру Ірландії Міхолу Мартіну, голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, прем'єр-міністру Канади Марку Карні, прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону, президенту Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, генеральному секретарю НАТО Марку Рютте та високій представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Основну увагу учасники приділили посиленню підтримки України на тлі постійних російських атак. Зокрема, йшлося про ракети для систем протиповітряної оборони, допомогу енергетичному сектору та будівництво нових укриттів.

Також обговорили фінансову стійкість України, нові внески до програми PURL і гарантії безпеки. Наступного тижня в Берліні запланована зустріч Коаліції охочих, під час якої партнери продовжать координацію.

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Окремо Зеленський відзначив рішення Великої Британії запровадити новий пакет санкцій проти російського нафтового сектору. За його словами, це перша країна, яка застосувала обмеження проти всіх десяти найбільших російських виробників нафти. Санкції мають обмежити ресурси, коштом яких Росія фінансує війну.

Допомога Польщі та європейська інтеграція

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію, події на фронті та наслідки російських ударів. Президент також привітав польського прем'єра і весь польський народ із Днем незалежності, який відзначали напередодні, та подякував Польщі за підтримку України.

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Окрему увагу сторони приділили підготовці до зими. Зокрема, обговорили, як Польща може допомогти Україні посилити енергетичну стійкість, а також збільшити можливості сполучення між двома країнами, зокрема для постачання пального.

Також ішлося про європейську інтеграцію України та кроки, які можуть прискорити її вступ до ЄС. Зеленський наголосив, що членство в Євросоюзі є однією з гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Крім того, президент подякував Туску за початок військових навчань країн Коаліції охочих. Перший етап підготовки розпочався саме в Польщі.

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З президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Зеленський обговорив результати зустрічей в Абу-Дабі та участь Європи в переговорному процесі з Росією.

За словами президента, європейські представники були присутні на окремих форматах переговорів, однак важливо забезпечити повноцінну участь Європи в подальшому дипломатичному процесі, особливо коли йдеться про безпеку континенту, підтримку України та зобов'язання, які братимуть на себе європейські держави.

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Сторони також обговорили домовленості щодо додаткової допомоги Україні для проходження зими. Київ розраховує найближчим часом отримати енергетичні та гуманітарні пакети, а також підтримку з будівництвом укриттів.

Окремо скоординували позиції щодо відкриття останніх двох переговорних кластерів та наступних кроків на шляху до вступу України в Євросоюз.

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ППО та захист від російських атак

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Зеленський подякував за постійну підтримку України в захисті повітряного простору. Він наголосив, що ситуація залишається складною через велику кількість російських ракет і безпілотників.

За словами президента, лише протягом першого тижня місяця Росія запустила по Україні 115 ракет різних типів, тисячі керованих авіабомб і реактивних "шахедів".

Серед основних проблем Зеленський назвав постійний дефіцит засобів протидії балістичним ракетам, яким Росія користується для руйнування української енергетичної інфраструктури. Додаткові труднощі створюють перебої в роботі Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях України. Це, за словами президента, суттєво обмежує можливості перехоплювати реактивні "шахеди".

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Зеленський наголосив, що на тлі активізації тристоронніх переговорів Україна не повинна залишитися без необхідних ракет для систем ППО. Він також заявив, що штучні обмеження не сприяють миру, а працюють на користь агресора.

Президент подякував Рютте за готовність допомогти Україні з ракетами PAC-2 і PAC-3.

Співпраця з Чехією та підтримка залізниці

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем Зеленський обговорив економічну співпрацю та європейську інтеграцію України. Президент поінформував чеську сторону про російські удари по інфраструктурі й логістиці, складну ситуацію в українських містах та потреби у відновленні.

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За його словами, лише протягом минулого місяця російські війська уразили 60 локомотивів. Зеленський подякував Чехії за рішення підтримати "Укрзалізницю" локомотивами та висловив сподівання на розвиток нових форматів співпраці.

Також президент відзначив візит чеської бізнес-делегації до України, під час якого сторони опрацювали конкретні спільні проєкти. Цього року товарообіг між країнами зріс, і Україна зацікавлена в подальшому розвитку економічних відносин.

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Переговори з Макроном: наслідки російських ударів по енергетиці

З президентом Франції Емманюелем Макроном Зеленський обговорив результати багатосторонньої зустрічі в Дубліні та скоординував позиції перед засіданням Коаліції охочих у Берліні.

Президент наголосив на важливості повноцінної участі Європи в переговорах. За його словами, партнери уважно стежать за дипломатичним процесом, і європейські держави мають бути не просто поінформовані про нього, а безпосередньо залучені.

Окремо сторони обговорили ситуацію на фронті та наслідки російських атак. Зеленський повідомив, що складна ситуація склалася в багатьох містах і громадах Вінниччини, Рівненщини, Київщини, Дніпровщини, Черкащини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Донеччини та Запорізької області.

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За словами президента, лише від початку місяця Росія цілеспрямовано завдала понад 310 ударів по об'єктах енергетики України. Станом на момент його повідомлення майже 700 тисяч сімей залишалися без електропостачання. Україна робить усе можливе для відновлення, однак потребує підтримки партнерів.

Італія допоможе з посиленням ППО

Під час зустрічі з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні Зеленський розповів про переговорний процес, зокрема зустрічі в Абу-Дабі та наступні дипломатичні кроки.

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Сторони погодилися щодо важливості повноцінного залучення Європи до процесу завершення війни, обговорення гарантій безпеки та майбутнього європейського континенту.

"Обговорили також оборонні потреби України на тлі постійних російських ударів по наших містах та енергетичній інфраструктурі. Передусім це посилення нашої ППО та ракети для систем, які критично необхідні для захисту людей цієї зими", – розповів президент.

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Зеленський подякував Мелоні та Італії за постійну допомогу й підтримку України.

Європейські радники з нацбезпеки та переговори зі США

У Дубліні Зеленський також зустрівся з радниками з питань національної безпеки країн Е4 – Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, а також представниками Європейської комісії та Європейської ради.

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Президент подякував їм за участь у комунікації з американською стороною, конструктивну роботу та підтримку України.

Учасники зустрічі обговорили переговори, які відбулися протягом останніх тижнів і днів у Брюсселі та Абу-Дабі. За словами Зеленського, сторони позитивно оцінюють відновлення переговорного процесу, однак пошук рішень для завершення війни має бути реалістичним, прагматичним і передбачати максимально широку участь Європи.

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Також обмінялися думками напередодні зустрічі Зеленського з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вона мала відбутися того ж дня в Дубліні після поїздки американської сторони до Росії.

Як аповідомляв OBOZ.UA, Зеленський у Дубліні звернувся до учасників саміту Європейської політичної спільноти. Президент наголосив, що диктатор Путін сказав своєму оточенню, що хоче знищити життя у великих містах України. ​Із цим пов'язані регулярні російські удари по Києву, Дніпру, Харкову, Запоріжжю, Одесі, Херсону та інших містах.​