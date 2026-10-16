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Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром: говорили про вступ України в ЄС і торгівлю

Катя ПомазанКатя Помазан
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Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром: говорили про вступ України в ЄС і торгівлю
Володимир Зеленський разом з Петером Мадяром. Джерело: Telegram-президента.

У пʼятницю, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський уперше провів особисту зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Сторони обговорили перспективи двосторонніх відносин, зокрема політичну та економічну співпрацю, а також домовилися продовжити переговори на рівні міністрів.

Переговори Зеленського та Мадяра відбулися у форматі тет-а-тет, без участі делегацій. Підсумками переговорів угорський прем’єр поділився у Facebook.

Серед тем зустрічі були переговори щодо вступу України до Європейського Союзу та закриття четвертого і п’ятого переговорних кластерів до кінця року.

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Після зустрічі Петер Мадяр повідомив про домовленість продовжити діалог між країнами на рівні міністрів. Сторони також обговорили питання національних меншин і перспективи перезавантаження двосторонніх відносин.

"Ми погодилися, що обидві країни зацікавлені в тому, щоб побудувати політичні та економічні відносини на нових засадах", – написав угорський прем’єр.

Сторони також домовилися відновити спільну роботу на різних рівнях і обмінятися візитами.

"Україна завжди за добросусідство та взаємне посилення", – наголосив Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть тривати 15-20 років, а конкретної дати приєднання до об'єднання наразі немає. Водночас Угорщина наполягає на повноцінному членстві країн-кандидатів після виконання всіх необхідних вимог.

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