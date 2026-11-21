Президент України Володимир Зеленський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося втягнути Китай у сценарій нового переділу світу. Пекін не підтримав такі наміри, а питання України під час зустрічі лідерів США, КНР і Росії не порушувалося.

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Про це глава держави повідомив у відповідях журналістам 21 листопада. Він прокоментував результати тристороннього саміту.

За словами Зеленського, зустріч не стала повторенням Ялтинської конференції. Він нагадав, що Путін, коментуючи таке порівняння, говорив про закріплення історичної перемоги над нацизмом і фашизмом. Однак, на думку українського президента, справжня мета російського диктатора полягала в іншому – переділі світу та зміні кордонів.

"Китай не дав себе затягнути. Сполучені Штати Америки – я не знаю, що там відбувалося між ними в двосторонці з Росією, але про Україну не йшлося, публічно нічого не було. Тобто зміни кордонів світу не вийшло", – зазначив глава держави.

Він також зауважив, що якби метою зустрічі справді було підтвердження перемоги над фашизмом, то за столом переговорів мали б бути США, Європа та Україна. Росії, наголосив Зеленський, серед учасників такої зустрічі бути не повинно.

Саміт український президент назвав дуже невдалим для Москви: Путін не отримав бажаного результату, а невдовзі Україна зазнала масованого ракетного удару.

"Ми бачили його реакцію. Реакцію, на жаль, ми бачили в Україні. Вночі був масовий обстріл – 111 ракет. Якщо Путін хотів знову нагадати світу, хто він такий, ми й не забували, що він терорист і вбивця", – сказав Зеленський.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в інтерв'ю NBC News президент України також згадував зустріч Дональда Трампа та Путіна на Алясці в серпні 2025 року. За словами Зеленського, тоді два лідери обговорювали умови завершення війни, прийнятні для Росії, зокрема територіальні питання. Російський диктатор запевняв американського президента, що його армія захопить східну частину України за три-п'ять місяців.

Однак, як наголосив глава держави, приблизно через 15 місяців позиції сторін на сході майже не змінилися, тоді як Росія за цей час зазнала дуже серйозних втрат. Зеленський назвав переконання великих держав у своєму праві самостійно вирішувати долю інших країн "величезною помилкою".

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Також ми писали, що в інтерв'ю CNN Зеленський прокоментував слова Дональда Трампа, який назвав Путіна своїм другом. Український президент наголосив, що для України очільник Кремля є ворогом і вбивцею. На його думку, подібна риторика може створювати в російського диктатора відчуття, що він не зазнає достатнього тиску й може продовжувати війну.

Водночас Зеленський назвав США найсильнішим потенційним посередником у переговорах із Росією, оскільки Вашингтон має важелі впливу на Путіна. Китай, за його словами, поки не виявляє бажання долучатися до переговорного процесу.

Нагадаємо, 19 листопада відбулася тристороння зустріч Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Перед цим американський лідер провів окремі переговори з главою КНР та очільником Кремля.