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Зеленський та Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором: усі подробиці

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
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Зеленський та Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором: усі подробиці
Зеленський та Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором. Джерело: Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі в Туреччині обговорили питання, пов'язані з безпекою в Чорному морі. Глави держав за результатами зустрічі домовились працювати над чорноморським зерновим коридором.

Зокрема важливим є те, щоб цей коридор був і щоб він був ефективним. Про це Зеленський та Ердоган повідомили на спільній пресконференції.

Що сказав Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган зауважив, що під час нинішніх перемовин у межах візиту Володимира Зеленського до Туреччини президенти детально обговорили зусилля, спрямовані на забезпечення миру в Україні та  та безпекову ситуацію в Чорному морі.

Зокрема, предметом розмови стало забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі.

"Від самого початку війни ми докладаємо активних зусиль для підтримання безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні. Однак паралельно з нещодавньою ескалацією ми спостерігаємо, що конфлікт перекинувся і на Чорне море. Очевидно, що атаки на цивільні судна та кроки, що посилюють ескалацію в Чорному морі, нікому не принесуть користі", – сказав Ердоган. 

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Зеленський прибув до Стамбула на перемовини з Ердоганом: є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі
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Зеленський прибув до Стамбула на перемовини з Ердоганом: є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі

Він зауважив, що такі російські атаки є абсолютно неприйнятними. 

За його словами, будуть продовжуватись переговори зі сторонами задля відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі.

"Ми маємо на меті проводити переговори з Росією і таким чином просувати цей процес. Сьогодні ми також вкотре підтвердили нашу відданість територіальній цілісності суверенітету та незалежності України, яка є нашим стратегічним партнером", – сказав Ердоган.

Також він нагадав про те, що набуття чинності угоди про вільну торгівлю з 1 жовтня 2022 році стало важливим кроком для двосторонніх економічних і торговельних відносин між Україною та Туреччиною. 

Що сказав Зеленський

Президент України наголосив, що під час нинішньої зустрічі з президентом Туреччини домовились з Ердоганом працювати над чорноморським зерновим коридором. Важливо, щоб коридор був і щоб він був ефективним.

За словами Зеленського, значна частина розмови була присвячена Чорному морю.

Глава держави наголосив, що Росія своєю агресією ще з 2014 року робить ситуацію з безпекою в Чорному морі важкою.

"Туреччина послідовно підтримує наш суверенітет, територіальну цілісність, наші кроки, які можуть захистити безпечні судноплавства в Чорному морі, відновити нормальні умови життя в Чорноморському регіоні", – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що з президентом Ердоганом вони обговорили деякі ідеї і пропозиції, які можуть допомогти – це стосується передусім і продовольчої безпеки.

Також він додав, що символічним є те, що ця зустріч відбулась у міжнародний день Чорного моря.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у вересны Україна та Європа домовлялися про спільні кроки для захисту зернового коридору в Чорному морі, який намагається зірвати Росія. Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга послався на власну телефонну розмову з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас, розмова відбулась на тлі нової хвилі масованих ударів РФ по Україні.

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