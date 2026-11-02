Зеленський розповів про розмови з Трампом щодо атак на російські НПЗ: які умови виснула Україна. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
втрати Росії в УкраїніАрмія Росії зазнала рекордних втрат від початку повномасштабної війни в Україні: детальний аналіз за місяцьІлюстрація - відключення світлаУкраїнцям вимикають світло в аварійному режимі: названо найпроблемніші регіониПольща дедалі більше залежить від українцівПольща дедалі більше залежить від українців: вони – основна іноземна робоча сила в країніСамовільно збудований ресторан у Голосіївському парку треба знестиНезаконний ресторан в "Голосіївському" досі не знесли: справу тягнуть роками, а Верховний Суд не зміг назвати терміниВ окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відеоВ окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відеоСили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані ГенштабуСили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані ГенштабуЯк обманюють у супермаркетахЯк обманюють у супермаркетах: українцям розповіли, що робити, аби зберегти грошіУ Росії новітній Су-57 вибухнув на аеродромі: у ГУР назвали ймовірну причинуУ Росії новітній Су-57 вибухнув на аеродромі: у ГУР назвали ймовірну причинуУ Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відеоУ Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відеоТакер Карлсон заявив, що США можуть завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днямиТакер Карлсон заявив, що США можуть завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днями
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Зеленський розповів про розмови з Трампом щодо атак на російські НПЗ: які умови виснула Україна. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
831
Зеленський розповів про розмови з Трампом щодо атак на російські НПЗ: які умови виснула Україна. Відео
Президент Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот з відео.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не погодиться припиняти удари по російських нафтопереробних заводах, поки Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Під час розмов із президентом США Дональдом Трампом та його командою українська сторона пояснила свою позицію щодо таких атак.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News. Президент відповідав на запитання журналіста про те, чи просив Трамп Україну не завдавати ударів по російських НПЗ.

Глава держави підтвердив, що мав кілька розмов із Трампом та його командою щодо українських атак на російські нафтопереробні заводи.

Україна пояснила американській стороні, що не може залишати без відповіді російські удари по своїй території.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
5,3 т.
"Були певні сигнали, але..." Зеленський прояснив ситуацію щодо участі в саміті G20
5,3 т.
"Були певні сигнали, але..." Зеленський прояснив ситуацію щодо участі в саміті G20
Олександр КіршОлександр Кірш
2,5 т.
Полімаркет: найточніший і найсвіжіший прогноз щодо виборів у Конгрес 3 листопада
2,5 т.
Полімаркет: найточніший і найсвіжіший прогноз щодо виборів у Конгрес 3 листопада
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
3,2 т.
Переговори без Китаю, мир без шансів
3,2 т.
Переговори без Китаю, мир без шансів

"Ми зазначили, що не можемо просто залишити без відповіді ситуацію, коли Росія атакує нашу енергетичну інфраструктуру, вбиває наших людей, завдає ударів по об’єктах електроенергетики, нафтопереробних заводах та інших об’єктах", – наголосив президент.

Він також пояснив, за яких умов Україна могла б утриматися від атак на російські НПЗ. Київ наполягає на взаємності, якщо Росія припинить бити по українській енергетичній системі, Україна готова обговорювати припинення ударів по відповідних об’єктах на території РФ.

"Ми сказали: якщо ви хочете, щоб ми не завдавали ударів по російських нафтопереробних заводах, то й Росія не повинна атакувати нашу енергосистему", – зазначив Зеленський.

Президент України додав, що під час спілкування з американським лідером вважає за необхідне говорити про реальну ситуацію, зокрема про наслідки російської агресії.

"Я мушу поділитися з президентом правдою, реальною ситуацією. Америка не може допомогти Росії. Президент Трамп не може допомогти Путіну", – заявив він.

Крім того, Зеленський озвучив конкретну пропозицію американській стороні.

Якщо США хочуть, щоб Україна протягом місяця не атакувала російські нафтопереробні заводи, Вашингтон має надати Києву додаткові системи протиповітряної оборони Patriot на цей період.

"Якщо вам потрібно, щоб ми протягом місяця не завдавали ударів по російських нафтопереробних заводах, – дайте мені "Петріоти" на один місяць", – сказав президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна має право відповідати на обстріли, які здійснює держава-агресор Росія. Наші удари по нафтопереробці противника не впливають на глобальні ціни на паливо, зокрема на вартість бензину й дизелю у Сполучених Штатах.

Схожі теми
Війна в УкраїніНПЗРосіяВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!