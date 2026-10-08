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Зеленський розповів, коли українські перемовники полетять до США

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
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Зеленський розповів, коли українські перемовники полетять до США
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські перемовники вирушать до США 9 жовтня. Зустрічі з американською стороною відбудуться 9-10 жовтня.

Про це Зеленський сказав під час візиту до Прилук на Чернігівщині, де перебував разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом. Його слова цитує Reuters.

Президент також прокоментував слова державного секретаря США Марко Рубіо про дипломатичний глухий кут у мирних переговорах. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Росію, а не обговорювати з нею можливі економічні проєкти.

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"Не можна з одного боку домовлятися з Росією про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого боку – говорити про дипломатичний глухий кут. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому всю економіку. Зашийте Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами, накладіть санкції на їхню зброю", – сказав Зеленський.

Як писав OBOZ.UA, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі не бачить перспектив для врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів. За його словами, ситуація нагадує стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через переговорну угоду, або шляхом ескалації.

Водночас Рубіо зазначив, що США готові відігравати конструктивну роль у пошуку дипломатичного рішення, якщо для цього з’явиться можливість. За його словами, Вашингтон продовжує вивчати можливості для переговорного врегулювання.

Рубіо також заявив, що Росія визначає своєю метою повний контроль над Донецькою областю, тоді як для України така умова є неприйнятною.

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