Зеленський розповів, кого розглядають на посаду посла України в США

Президент України Володимир Зеленський повідомив щодо кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки. за словами президента, на цю посаду розглядали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси.

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Консультації щодо цього ще триватимуть. Про це Зеленський заявив на зустрічі з медіа.

Що відомо

"Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп", – сказав глава держави.

За його словами, Павло Паліса був би хорошим послом, але він цього не хоче, аргументувавши тим, що з України не поїде.

"Сказав (Паліса. – Ред.): "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду", – зазначив президент.

Він додав, що консультації з цього питання ще триватимуть.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що на можливій зустрічі представників США, Китаю та Росії ймовірним предметом розмови будуть Близький Схід, а також Україна. За його словами, не хочеться, щоб це була "Ялта – 2, 3, 4", тобто перерозподіл впливу.