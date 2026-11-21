Президент України Володимир Зеленський попередив російського диктатора Володимира Путіна щодо долі Кримського мосту. Той має зрозуміти, що переправа в будь-якому разі не вціліє.

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Про це Зеленський сказав в інтервʼю NBC News. Він наголосив, що Кримський міст є цілком законною ціллю для Сил оборони України.

"Ми відповідатимемо на його (Путіна – Ред.) атаки на наші мости. Він має зрозуміти, що цей міст не встоїть в будь-якому разі", – заявив президент, нагадавши, що Путін використовує цю переправу для мілітаризації тимчасово окупованих РФ українських територій.

Кримський міст Росія звела після окупації українського півострова в 2014 році. Країна-агресорка внесла зміни до своєї конституції, оголосивши Крим російською територією. Однак міжнародна спільнота не визнає російських претензій на півострів.

"Звісно, це не відповідає дійсності. Ніхто у світі цього не підтримав. Ніхто не може визнати ці землі частиною території Росії. Це тимчасово окуповані території... Це поза будь-якою повагою до територіальної цілісності та суверенітету – це те, що він почав робити після 2014 року", – зазначив президент.

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Коментуючи нещодавні українські удари по Кримському мосту, Зеленський нагадав, що РФ із початку цього року поставила собі за мету знищити нашу логістику. Через це під обстрілами опинилися обʼєкти "Укрзалізниці" та мости.

"Звісно, ми мали відповісти їм. І, звісно, ми відповіли ударами по Кримському мосту", – сказав гарант.

Ми показували супутниковий знімок, на якому видно пошкодження залізничного полотна Кримського мосту щонайменше у трьох місцях. Одне з них розташоване біля кріплення останньої вцілілої арки переправи. Після третьої атаки залізничний рух мостом знову перекрили.

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