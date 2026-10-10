Зеленський призначив посла України в ЄС: що про нього відомо і які завдання поставив президент

Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня призначив Тараса Качку послом України в Європейському Союзі. Відповідний указ опублікували на офіційному сайті глави держави. Новий посол уже окреслив основні завдання, над якими працюватиме на цій посаді.

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Качка повідомив про призначення на своїй сторінці у Facebook. Він подякував президенту за довіру та наголосив, що продовжить працювати над інтеграцією України до ЄС. Серед першочергових завдань дипломат назвав забезпечення фінансової підтримки, зокрема оборонних коштів, а також розширення присутності української оборонної промисловості на європейському ринку.

Пріоритети нового посла

Тарас Качка зазначив, що українська інтеграція до ЄС охоплює не лише переговори про членство. Важливо також поступово об’єднувати українську економіку з європейським ринком, забезпечувати безперешкодну торгівлю та адаптувати роботу державних інституцій до європейських правил.

За словами дипломата, ці процеси безпосередньо пов’язані з фінансовою стабільністю та безпекою України. В умовах війни державі потрібні фінансова допомога, сильна армія та оборонна промисловість, яка зможе повноцінно працювати разом із європейськими партнерами.

"Наша глобальна місія як посла полягає в тому, щоб цей "файл" і надалі залишався в пріоритеті, а Україна швидко інтегрувалася в ЄС", – написав Качка, маючи на увазі комплекс питань, пов’язаних з Україною в порядку денному Євросоюзу.

Фінанси та оборона

Одним із головних завдань нового посла стане забезпечення своєчасного надходження європейської фінансової допомоги до України. Особливу увагу він планує приділити оборонному фінансуванню.

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Після приїзду до Брюсселя Качка має намір зосередитися на стабільній фінансовій підтримці України у 2026–2027 роках, а також на макрофінансовій допомозі на наступні періоди.

Ще один напрям роботи – інтеграція українських ринків у європейський простір. Ідеться про оборонну промисловість, металургію, аграрний сектор та електроенергетику. Також дипломат планує працювати над розвитком спільних логістичних зв’язків і ланцюгів постачання.

Переговори про вступ

Окремим пріоритетом залишаються переговори про вступ України до Європейського Союзу. Качка наголосив, що рішення про відкриття переговорних кластерів потребують згоди всіх 27 держав-членів ЄС.

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За його словами, президент України веде діалог із європейськими лідерами, який має важливе значення для просування переговорного процесу. Водночас уряд, Верховна Рада та інші державні інституції мають виконати необхідну роботу для відкриття решти кластерів.

Також Україна прагне отримати позитивну оцінку Європейської комісії щодо виконання умов першого переговорного кластера "Основи".

Качка підкреслив, що європейська інтеграція потребує спільної роботи парламенту, уряду та суспільства. Він заявив про готовність допомагати всім, хто долучений до цього процесу.

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Біографія та кар’єра

Тарас Качка народився 28 липня 1979 року в селищі Димитрове на Кіровоградщині. Здобув юридичну освіту в Міжнародному науково-технічному університеті та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2004–2005 роках навчався державного управління в Національній школі державного управління у Варшаві.

У 2001 році Качка почав працювати в Центрі європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України. У 2005–2011 роках обіймав керівні посади у підрозділах Міністерства фінансів, які займалися гармонізацією законодавства. У 2011 році очолив Департамент міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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У 2014–2015 роках Качка працював віцепрезидентом зі стратегічного розвитку та виконувачем обов’язків президента Американської торгової палати в Україні. У 2016–2017 роках був заступником виконавчого директора Фонду "Відродження".

У вересні 2019 року його призначили заступником міністра економіки України – торговим представником України. На цій посаді він займався питаннями міжнародної торгівлі та просуванням економічних інтересів країни. Качка також брав участь у переговорах щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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У липні 2025 року Качка став віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України в уряді Юлії Свириденко. Він обіймав цю посаду до 14 липня 2026 року.

Тарас Качка є автором монографії про боротьбу з відмиванням грошей і брав участь у підготовці видання "Конституційні акти Європейського Союзу". Одружений, має трьох дітей.

Раніше OBOZ.UA повідомляв як єврокомісар визнав, що вступ України посилить аграрний потенціал ЄС.