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Зеленський призначив Клименка на нову посаду: чим він займатиметься

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read1 хв
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Зеленський призначив Клименка на нову посаду: чим він займатиметься
Ігор Клименко. Джерело: Facebook/Ігор Клименко

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Вона є консультативним органом РНБО й займається оцінкою ефективності діяльності органів державної влади в енергетичній сфері.  

Відповідний указ №1028/2026 глава держави підписав 5 жовтня 2026 року. Відповідні зміни було внесено до Указу Президента України від 29 травня 2020 року №206/2020 "Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки".

Документ набирає чинності з дня його опублікування. 

Зеленський призначив Клименка на нову посаду: чим він займатиметься

Указ Зеленського при призначення Клименка. Джерело: president.gov.ua

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Подробиці щодо призначення

На сторінці РНБО у Facebook повідомили, що Рада експертів з питань енергетичної безпеки є консультативним органом РНБО

Рада експертів аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері, зокрема у питаннях енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, та готує відповідні пропозиції для РНБО.

Наступним кроком стане затвердження персонального складу Ради її головою за погодженням з президентом України.

Зеленський призначив Клименка на нову посаду: чим він займатиметься

Скриншот допису РНБО у Facebook

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку серпня президент України офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка. Володимир Зеленський заявив, що очікує від нового керівника РНБО посилення координації між усіма складовими сектору безпеки й оборони та більшої оперативності у виконанні ключових завдань.

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