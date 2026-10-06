Зеленський призначив Клименка на нову посаду: чим він займатиметься

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Вона є консультативним органом РНБО й займається оцінкою ефективності діяльності органів державної влади в енергетичній сфері.

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Відповідний указ №1028/2026 глава держави підписав 5 жовтня 2026 року. Відповідні зміни було внесено до Указу Президента України від 29 травня 2020 року №206/2020 "Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки".

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Подробиці щодо призначення

На сторінці РНБО у Facebook повідомили, що Рада експертів з питань енергетичної безпеки є консультативним органом РНБО.

Рада експертів аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері, зокрема у питаннях енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, та готує відповідні пропозиції для РНБО.

Наступним кроком стане затвердження персонального складу Ради її головою за погодженням з президентом України.

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Як повідомляв OBOZ.UA, на початку серпня президент України офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка. Володимир Зеленський заявив, що очікує від нового керівника РНБО посилення координації між усіма складовими сектору безпеки й оборони та більшої оперативності у виконанні ключових завдань.

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