Зеленський прилетів з робочим візитом до Іспанії: що відомо про заплановані зустрічі

У середу, 4 листопада, президент Володимир Зеленський прибув до Іспанії, там він проведе важливі зустрічі та переговори. Серед головних тем візиту – посилення протиповітряної оборони і розвиток оборонної співпраці.

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Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. Також глава держави анонсував зустріч з американцями, яка відбудеться найближчими днями.

Зеленський повідомив про низку зустрічей

"Попереду важливі зустрічі та перемовини в Мадриді. Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв", – написав український лідер.

Зеленський висловив вдячність Іспанії за підтримку України та зазначив, що сторони працюють над новими форматами допомоги.

Крім того, найближчими днями президент планує провести переговори з представниками США. Україна координує з партнерами подальші дії, щоб досягти конкретних домовленостей у сфері безпеки та просунутися до миру.

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"Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні. Дякую кожному, хто допомагає Україні", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський прибув до Берліна. Він зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та президенткою Бундестагу Юлією Клекнер.

Головні історії дня

За результатом зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом глава держави повідомив про контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки.