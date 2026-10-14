Зеленський прибув з візитом до Британії: заплановано зустрічі з королем Чарльзом ІІІ і премʼєр-міністром Бернемом. Відео

У середу, 14 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Великої Британії. Він, зокрема, проведе зустріч з прем'єр-міністром Енді Бернемом.

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Також у глави держави запланована аудієнція у короля Чарльза ІІІ. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Уже в Британії разом із командою. Сьогодні запланована аудієнція в Його Величності Короля Чарльза ІІІ. Буде також важлива зустріч із премʼєр-міністром Енді Бернемом", – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що темою для спілкування з британськими політиками буде широкий спектр безпекових питань. Окрім того, він анонсував підготовку рішень, "які нас посилять".

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Інформація щодо візиту Зеленського була оприлюднена на сайті британського уряду. Там наголосили, що приїзд українського лідера пов'язаний з тим, що Велика Британія закликає міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії.

"Президент Зеленський прибуде до Великої Британії сьогодні вранці, оскільки Велика Британія закликає міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та посилити тиск на Путіна, щоб той поважав заклики Сполучених Штатів до припинення вогню в енергетиці", – йдеться у повідомленні.

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Британія пообіцяла посилити підтримку України

Напередодні зустрічі Зеленського з британським прем’єром Енді Бернем другий наголосив, що підтримка України має ключове значення для безпеки Великої Британії та забезпечення українських військових необхідною технікою для протидії російській агресії.

"Моє послання до українського народу не могло бути чіткішим: ми з вами стільки, скільки потрібно, і ми йтимемо далі та швидше у нашій підтримці вашої мужньої боротьби за мир у Європі. Це не просто правильно, а необхідно. Не можна допустити, щоб агресія Росії досягла успіху на нашому континенті", – заявив очільник британського уряду.

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Бернем також доручив міністрам підготувати нові пакети санкцій, військової допомоги та фінансових заходів, щоб забезпечити Україні невідкладну підтримку вже найближчими тижнями.

Як писав OBOZ.UA, 13 жовтняЗеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на рішення щодо підтримки з боку міжнародних партнерів і просування переговорів про вступ до Європейського Союзу. За його словами, Київ планує до кінця 2026 року відкрити всі шість переговорних кластерів, а найближчими днями також готовий провести зустрічі з представниками США.