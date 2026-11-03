Зеленський прибув з візитом до Берліна: заплановано перемовини з Мерцом

У вівторок, 3 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Там він має зустрітися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та президенткою Бундестагу Юлією Клекнер.

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Про це зазначило Суспільне з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини. Однією з тем переговорів Зеленського та Мерца, ймовірно, стане подальша військова та фінансова підтримка України.

Що відомо

Президент України підтвердив свій візит до Берліна. Він анонсував зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також президенткою Бундестагу Юлією Клекнер. Також у планах президента – участь у Берлінській безпековій конференції.

"Сьогодні разом із командою – в Берліні. Будуть зустрічі з канцлером і президентом Німеччини, президенткою Бундестагу. Візьму також участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції", – написав глава держави в офіційному Telegram-каналі.

За його словами, пріоритетом нинішніх перемовин залишається дипломатична координація: важливі зустрічі, зміцнення ППО та підтримка української енергетики.

"Ми всі зацікавлені в безпеці, стабільності та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах. І маємо працювати разом, щоб ці принципи втілювалися в конкретні рішення та дії. Дякуємо Німеччині за готовність підтримувати наш захист життя та дуже серйозну спільну роботу!" – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що візит Володимира Зеленського відбувається напередодні нових переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

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В уряді Німеччини підтвердили візит Зеленського

У преслужбі німецького уряду підтвердили, що президент Зеленський сьогодні відвідує німецьку столицю та зустрінеться з Мерцом.

Канцлер Німеччини також підтвердив заплановану зустріч з українським президентом під час виступу в Берлінській торгово-промисловій палаті.

"Він буде зі мною близько полудня", – сказав Мерц.

Головні історії дня

Зазначається, що візит українського президента до Берліна відбувається невдовзі після повернення Мерца з азійського турне. Речник німецького уряду під час брифінгу 2 листопада наголосив, що допомога Україні була одним із головних питань поїздки канцлера.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у суботу, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула для переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили питання судноплавства у Чорному морі, співпрацю між країнами, війну і не тільки.