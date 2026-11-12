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Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти та звернувся до учасників

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
102
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Джерело: пресслужба ОП

12 листопада президент України Володимир Зеленський прибув в Ірландію на саміт Європейської політичної спільноти. Там він планує взяти участь у пленарному засіданні, на якому виступить із промовою.

Президента України привітав прем’єр Ірландії Міхал Мартін. Про це повідомило медіа.

Що відомо

Володимир Зеленський прибув у Дублін, Ірландія, щоб взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Очікується, що президент візьме участь у пленарному засіданні, на якому виголосить промову.

У Дубліні главу держави привітав прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

Зеленський звернувся до учасників

Володимир Зеленський виступив зі зверненням до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти.

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