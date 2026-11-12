Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти та звернувся до учасників

12 листопада президент України Володимир Зеленський прибув в Ірландію на саміт Європейської політичної спільноти. Там він планує взяти участь у пленарному засіданні, на якому виступить із промовою.

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Президента України привітав прем’єр Ірландії Міхал Мартін. Про це повідомило медіа.

Що відомо

Володимир Зеленський прибув у Дублін, Ірландія, щоб взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Очікується, що президент візьме участь у пленарному засіданні, на якому виголосить промову.

У Дубліні главу держави привітав прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

Зеленський звернувся до учасників

Володимир Зеленський виступив зі зверненням до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Володимир Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Так, президент сказав, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни з Росією шляхом досягнення достойного миру. Європа має бути представлена на всіх етапах дипломатичного процесу, а Сполучені Штати повинні посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити агресію.