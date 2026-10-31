Зеленський прибув до Стамбула на перемовини з Ердоганом: є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі

У суботу, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула для переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони планують обговорити питання судноплавства у Чорному морі, співпрацю між країнами, війну і не тільки.

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Про це український лідер повідомив у своєму Telegram. Також він планує зустрітися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Мета візиту Зеленського

"Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом...Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі", – написав президент.

Зеленський додав, що переговори мають сприяти посиленню безпеки українців, розвитку співпраці між Україною та Туреччиною, а також пошуку шляхів для просування дипломатичних ініціатив.

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Крім того, глава держави планує зустрітися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

"Дякую всім, хто з Україною", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що про візит Зеленського до Туреччини стало відомо 30 жовтня, він відбувся на запрошення Ердогана.

Головні історії дня

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови турецький лідер висловив готовність Анкари сприяти відновленню переговорного процесу для припинення війни між Росією та Україною. Ердоган, зокрема, заявив про намір сприяти переговорам і виступити посередником у діалозі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 21 жовтня Зеленський провів у Норвегії зустрічі з представниками оборонної галузі країни. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України та перспективи додаткової оборонної підтримки.