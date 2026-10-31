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Зеленський прибув до Стамбула на перемовини з Ердоганом: є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
285
Зеленський прибув до Стамбула на перемовини з Ердоганом: є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі
Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Джерело: Скриншот відео

У суботу, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула для переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони планують обговорити питання судноплавства у Чорному морі, співпрацю між країнами, війну і не тільки.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram. Також він планує зустрітися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Мета візиту Зеленського

"Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом...Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі", – написав президент.

Зеленський прибув до Стамбула на перемовини з Ердоганом: є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі

Зеленський прибув до Туреччини. Джерело: Скриншот

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Зеленський прибув до Стамбула на перемовини з Ердоганом: є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі

Сторони планують обговорити питання судноплавства у Чорному морі. Джерело: Скриншот

Зеленський додав, що переговори мають сприяти посиленню безпеки українців, розвитку співпраці між Україною та Туреччиною, а також пошуку шляхів для просування дипломатичних ініціатив.

Зеленський прибув до Стамбула на перемовини з Ердоганом: є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі

Зеленський прибув до Туреччини. Джерело: Скриншот

Зеленський прибув до Стамбула на перемовини з Ердоганом: є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі

Сторони планують обговорити питання судноплавства у Чорному морі. Джерело: Скриншот

Крім того, глава держави планує зустрітися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

"Дякую всім, хто з Україною", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що про візит Зеленського до Туреччини стало відомо 30 жовтня, він відбувся на запрошення Ердогана.

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови турецький лідер висловив готовність Анкари сприяти відновленню переговорного процесу для припинення війни між Росією та Україною. Ердоган, зокрема, заявив про намір сприяти переговорам і виступити посередником у діалозі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 21 жовтня Зеленський провів у Норвегії зустрічі з представниками оборонної галузі країни. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України та перспективи додаткової оборонної підтримки.

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