Зеленський прибув до Норвегії: заплановано зустрічі з Стуббом, Віткоффом і Гоконом VIII. Відео
У вівторок, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Норвегії. Там у глави держави заплановані важливі зустрічі.
Він проведе переговори, зокрема, з президентом Фінляндії Александром Стуббом та спецпосланцем американського лідера Стівом Віткоффом. Про це президент повідомив у своєму Telegram.
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