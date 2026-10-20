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Зеленський прибув до Норвегії: заплановано зустрічі з Стуббом, Віткоффом і Гоконом VIII. Відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
87
Зеленський прибув до Норвегії: заплановано зустрічі з Стуббом, Віткоффом і Гоконом VIII. Відео
Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот

У вівторок, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Норвегії. Там у глави держави заплановані важливі зустрічі.

Він проведе переговори, зокрема, з президентом Фінляндії Александром Стуббом та спецпосланцем американського лідера Стівом Віткоффом. Про це президент повідомив у своєму Telegram.

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