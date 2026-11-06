Зеленський провів селектор щодо ситуацію в енергетиці і анонсував додаткове постачання амуніції для F-16

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації з енергопостачанням у регіонах та ліквідації наслідків російських ударів. Найскладнішою залишається ситуація в Києві, де люди та підприємства стикаються з тривалими відключеннями електроенергії й води.

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Під час наради також обговорили відновлювальні роботи, залучення додаткових бригад і допомогу міжнародних партнерів. Про це повідомив глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Провів селектор по ситуації в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів та енергопостачанням", – йдеться в повідомленні.

Найскладніша ситуація з енергопостачанням – у Києві

За словами Зеленського, найгірша ситуація наразі в столиці. Через тривалі відключення електрики та води серйозні труднощі виникають як у мешканців Києва, так і в компаній.

"У людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні", – зазначив президент.

Він також заявив, що ситуація є наслідком не лише російської операції проти української енергетики, а й невиконання рішень на міському рівні щодо підготовки до опалювального сезону.

Окремо під час селектора заслухали доповіді про стан справ у Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, Вінниччині, Одещині, Житомирщині, Сумщині та в Київській області.

Україна залучає допомогу партнерів для відновлення енергетики

Президент повідомив, що уряд забезпечує додаткове обладнання та пришвидшення відновлювальних робіт. Зокрема, є домовленості з Німеччиною та Іспанією щодо постачання генераторів, кабелів та іншого необхідного обладнання.

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"Це стосується постачання обладнання та пришвидшення робіт", – пояснив Зеленський.

За його словами, ці питання він обговорював із лідерами країн і представниками компаній під час візитів.

Крім того, з представниками державних і приватних енергетичних компаній проговорили необхідність залучення додаткових бригад, щоб прискорити відновлення пошкоджених об'єктів.

Працівникам, які відновлюють інфраструктуру, виплачуватимуть доплати

Прем'єр-міністр України доповів про запуск програми щомісячних доплат для всіх, хто залучений до відновлювальних робіт.

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Йдеться, зокрема, про енергетиків, комунальників, залізничників, а також працівників об'єктів водопідготовки та водопостачання.

Окремо Зеленський наголосив на залученні військових до відновлення енергетичної інфраструктури: "Важливо, що залучаються визначені спроможності ЗСУ для відновлення енергомережі та енергооб'єктів".

Україна готує додаткову амуніцію для винищувачів F-16

Крім того, під час селектора заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ та Повітряних сил щодо протидії російським "шахедам".

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Зокрема, обговорили застосування бойової авіації для збиття безпілотників, роботу груп прикриття об'єктів енергетики та інфраструктури, а також використання мобільних вогневих груп.

Зеленський також анонсував додаткове постачання амуніції для винищувачів F-16. За його словами, відповідних домовленостей із партнерами вже досягли.

"Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами", – повідомив глава держави.

Крім того, президент дав окремі доручення прем'єр-міністру щодо комунікації з країнами-сусідами та роботи експортних ліній солідарності.

Наприкінці допису Зеленський подякував усім, хто долучений до відновлювальних робіт і працює для забезпечення потреб людей цілодобово.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент України заявляв, що зупинка бойових дій на нинішній лінії фронту може стати першим кроком до завершення війни. Водночас для тривалого миру важливо не допустити відновлення російської агресії після припинення вогню.