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Зеленський провів селектор щодо ситуації з постачанням зброї та відновленням енергетики: які рішення готуються

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
174
Зеленський провів селектор щодо ситуації з постачанням зброї та відновленням енергетики: які рішення готуються
Зеленський провів селектор. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

У понеділок, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо постачання озброєння від партнерів і відновлення енергетичної інфраструктури. Окрему увагу учасники приділили забезпеченню України ракетами для систем ППО Patriot і NASAMS, а також поповненню запасів енергетичного обладнання.

Також йшлося про підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн" і необхідності прискорити виконання домовленостей про військову підтримку. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

"Провів селектор по ситуації з постачанням зброї від партнерів та відновленню енергетики після російських ударів. Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів по роботі в регіонах. Дякую кожній ремонтній бригаді, усім енергетичним компаніям, які повністю виконують поставлені завдання", – написав президент.

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Зеленський зазначив, що відновлювальні роботи в енергетичному секторі тривають майже безперервно, а для ремонту використовують заздалегідь сформовані запаси обладнання.

Окремо міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ та очільник МЗС під час селектора доповіли про забезпечення України ракетами-перехоплювачами для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Наразі Київ веде переговори зі США, європейськими державами та іншими партнерами, які мають запаси ракет PAC-2 і PAC-3.

"Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета (очільника міноборони США. – Ред.) щодо ракет для "Петріотів" та "Насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами", – наголосив український лідер.

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