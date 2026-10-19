Зеленський провів розмову з Папою Римським: про що говорили

Папа Римський Лев XIV і президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 жовтня, провели телефонні переговори. За три дні до цього лідер Ватикану розмовляв із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

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Пресслужба Святого Престолу на своєму порталі Vatican News повідомила, що Лев XIV і Зеленський обговорили ситуацію в окупованих агресором Олешках Херсонської області. На каналі в Telegram президент України додав, що Папа "поінформував про контакти з російською стороною з цього приводу".

"Папа висловив сподівання, що співпраця обох сторін дозволить забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", – зазначили у Ватикані.

Святий Отець визнав складну ситуацію в місті Олешки та "згадав про прохання щодо гуманітарного перемир'я, яке він представив" ватажку РФ.

Зеленський розповів, що його бесіда з Левом XIV також стосувалася постійних російських обстрілів українських міст і громад; безпекових викликів і загроз (зокрема періодичну відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні атаки, що сталося вже тричі за останній час).

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Наостанок Святіший Отець ще раз підтвердив "відданість Святого Престолу справі діалогу та миру".

Президент побажав Папі Римському повного та швидкого відновлення після операції, а також подякував за підтримку й зусилля заради припинення війни.

"Ми вдячні за те, що навіть у цей непростий особистий період Його Святість пам'ятає про Україну та молиться за наших людей", – підсумував Зеленський.

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Як раніше писав OBOZ.UA, 16 жовтня Папа Лев XIV під час перемовин із Володимиром Путіним попросив оголосити перемир'я, щоб допомогти жителям Олешок. Понтифік наголосив на критичній гуманітарній ситуації в місті та необхідності забезпечити цивільним можливість безпечно евакуюватися.