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Зеленський провів розмову з Папою Римським: про що говорили

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
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Зеленський провів розмову з Папою Римським: про що говорили
Лев XIV намагається допомогти організувати перемир'я в Олешках. 19 жовтня він телефонував Володимиру Зеленському. Фото ілюстративне. Джерело: Vatican News

Папа Римський Лев XIV і президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 жовтня, провели телефонні переговори. За три дні до цього лідер Ватикану розмовляв із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Пресслужба Святого Престолу на своєму порталі Vatican News повідомила, що Лев XIV і Зеленський обговорили ситуацію в окупованих агресором Олешках Херсонської області. На каналі в Telegram президент України додав, що Папа "поінформував про контакти з російською стороною з цього приводу".

"Папа висловив сподівання, що співпраця обох сторін дозволить забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", – зазначили у Ватикані.

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Святий Отець визнав складну ситуацію в місті Олешки та "згадав про прохання щодо гуманітарного перемир'я, яке він представив" ватажку РФ.

Зеленський розповів, що його бесіда з Левом XIV також стосувалася постійних російських обстрілів українських міст і громад; безпекових викликів і загроз (зокрема періодичну відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні атаки, що сталося вже тричі за останній час).

Наостанок Святіший Отець ще раз підтвердив "відданість Святого Престолу справі діалогу та миру".

Президент побажав Папі Римському повного та швидкого відновлення після операції, а також подякував за підтримку й зусилля заради припинення війни.

"Ми вдячні за те, що навіть у цей непростий особистий період Його Святість пам'ятає про Україну та молиться за наших людей", – підсумував Зеленський.

Зеленський провів розмову з Папою Римським: про що говорили

Повний текст допису на каналі президента України. Джерело: Скриншот Telegram Zelenskiy / Official

Як раніше писав OBOZ.UA, 16 жовтня Папа Лев XIV під час перемовин із Володимиром Путіним попросив оголосити перемир'я, щоб допомогти жителям Олешок. Понтифік наголосив на критичній гуманітарній ситуації в місті та необхідності забезпечити цивільним можливість безпечно евакуюватися.

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