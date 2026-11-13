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Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером в Ірландії: основні тези

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read3 хв
1,0 т.
Кушнер, Зеленський і Віткофф
Кушнер, Зеленський і Віткофф дали коментарі для медіа. Дублін (Ірландія). Джерело: Скриншот ролика ОП України

У Дубліні (Ірландія) завершилися перемовини президента Володимира Зеленського з американськими спецпредставниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Президент України заявив, що чи не найбільшим результатом цього дипломатичного раунду є домовленість про майбутній масштабний обмін полоненими.

Він має стати найбільшим за час повномасштабної війни. Про це Зеленський заявив на пресконференції, яка розпочалася 12 листопада незадовго до півночі (час за Києвом). Відео транслювалося на YouTube-каналі ОП.

Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером в Ірландії: основні тези

Зустріч посланців Трампа із Зеленським. Джерело: Telegram Zelenskiy / Official

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Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером в Ірландії: основні тези

Зустріч посланців Трампа із Зеленським. Джерело: Telegram Zelenskiy / Official

Віткофф, Кушнер і Зеленський разом вийшли до журналістів. Глава Української держави спершу подякував усім перемовникам і сказав, що в Абу-Дабі (ОАЕ), де сторони зустрічалися 10 та 11 листопада, вдалося досягнути прогресу. Це розблокувало продовження тристоронньої дипломатії – і це "дало надію, що ми завершимо цю війну".

  • Україна й Росія готують новий обмін

Наступним (і, мабуть, найважливішим) результатом президент назвав обмін полоненими. "Як сказали мені Стівен і Джаред, це буде найбільший обмін військовополоненими... Це справжній результат, це дуже важливо, це успіх – для їхніх сімей і, звісно, для всіх нас, що люди повернуться додому до своїх рідних", – зауважив Зеленський.

  • Європа матиме право голосу на наступних зустрічах

Також американська група отримала прогрес щодо участі європейців у подальших перемовинах. "Вони матимуть голос, і це важливо для нас, адже війна йде у Європі, а ми будемо членом ЄС у майбутньому... Тож це важливо для гарантій безпеки і плану процвітання", – сказав президент.

"І остання річ... Як я зрозумів, у нас буде, і ми будемо працювати над зустріччю з усіма перемовниками найближчим часом", – підсумував він.

Наступним узяв слово Кушнер, і він погодився, що "угоду не можна укладати без європейців за столом переговорів".

"Ми казали Путіну, що ми віримо: це дуже важливо. І Зеленський був дуже сильним прихильником цього, він говорив про це від самого початку. І, гадаю, нам вдалося досягнути цього з Путіним – він готовий спробувати", – заявив зять Дональда Трампа.

Пізніше, відповідаючи на запитання медіа, президент України уточнив, що конкретне місце для наступних мирних переговорів ще не узгоджене. Зустрічі можуть відбутися в ОАЕ або Швейцарії, але це "залежатиме від переговорних команд". Що стосується європейської сторони, то нашим партнерам доведеться сформувати переговорну групу.

"Європа буде за столом перемовин... Це було принципово. Я вважаю, що ми два роки над цим билися", – додав Зеленський.

Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером в Ірландії: основні тези

Спільна пресконференція. Джерело: Telegram Zelenskiy / Official

  • Уже обговорюються плани повоєнного відновлення України

За словами Кушнера, із Зеленським та українською командою відбувалася дуже тісна співпраця над післявоєнним планом для країни.

"Потенціал України неймовірний. Подумайте про те, чого Україна досягла, щоб захистити себе в цій війні. Інновації, винахідливість, сила, блиск. Це було так вражаюче. Думаю, перенесення такої ж наполегливості на повоєнний період, розбудова економіки, суспільства на цьому всьому буде захопливою", – сказав представник Вашингтона.

Він розхвалив план, над яким іде робота, і назвав його "дійсно неймовірним".

  • Гарантії безпеки також на порядку денному

Значна частина розмов стосується гарантій безпеки. Кушнер повідомив, що йдеться про післявоєнну безпеку не тільки для України, а й для всього регіону. "Щоб переконатися, що те, що сталося, після війни не повториться знову. Ми дуже детально говорили про це із президентом Зеленським", – проінформував він.

Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером в Ірландії: основні тези

Повний текст допису. Джерело: Скриншот Telegram Zelenskiy / Official

Як писав OBOZ.UA, у четвер Віткофф і Кушнер провели у Кремлі понад дві години. Джерела Bloomberg стверджують, що ця розмова не призвела до зміни позицій Росії та України щодо ключових питань. Інформатор, наближений до Кремля, охарактеризував зустріч американських представників із Путіним як "візит ввічливості".

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