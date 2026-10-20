Зеленський провів онлайн-зустріч із двопартійною делегацією Сенату та Палати представників Конгресу США: подробиці

Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня провів онлайн-зустріч із двопартійною делегацією обох палат Конгресу США – Сенату та Палати представників. Він поінформував законодавців про наслідки російських обстрілів і те, що відбувається з обміном розвідувальною інформацією та роботою Starlink в Україні.

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Глава держави розповів американцям і про ситуацію на фронті. Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі, а деталі розкрили в Офісі президента України.

"Дякую Річарду Блюменталю і Тому Тіллісу за можливість зустрітися з вами та вашими колегами з обох партій і обох палат Конгресу. Поінформував їх про жорстоку російську атаку "Шахедами" на Харківщині, де Росія вбила шістьох людей, зокрема матір та її дитину, якій було лише трохи більше року. Показав жахливі фотографії з місця трагедії: убита дитина в дитячому візочку… Ось як Росія відповідає на зняття санкцій і зменшення тиску", – зазначив гарант.

Глава держави зазначив, що атаки Росії стали більш жорстокими та підлими. При цьому Україна не отримала від партнерів жодного попередження про першу хвилю балістичних обстрілів минулої ночі.

Наша країна досі стикається з обмеженням швидкості роботи сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту. Це підриває фронтову логістику, українські мідлстрайки та здатність захищатися від "Шахедів", особливо реактивних.

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Американська сторона наразі не надала Україні пояснень щодо жодної із цих двох проблем. "Ми досі не маємо пояснень щодо цього. На жаль, лише чуємо різні дивні історії", – зазначив президент.

Зеленський також поінформував про ситуацію на фронті, де Україна повертає більше територій, ніж росіяни здатні захопити, та про наступальні операції українських воїнів.

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"Я вдячний Америці та всім нашим партнерам за підтримку. Ми повністю розуміємо, що наш успіх залежить від підтримки партнерів. І без Америки нам було б значно важче", – акцентував він.

Під час зустрічі окремо політики обговорили посилення протиповітряної оборони України, зокрема прискорення постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot у межах програми PURL.

Крім того, Зеленський поінформував делегацію Конгресу США про контакти з представниками президента Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також подякував законодавцям за підтримку санкційного законопроєкту Ліндсі Грема.

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Тим часом представники Конгресу запевнили Україну в підтримці зусиль, які дадуть змогу покласти край російській агресивній війні.

Президент України зазначив, що росіяни не планують припиняти війну та готують на зиму нові атаки. За словами Володимира Зеленського, Україна підтримала президента США в питанні енергетичного перемир’я, але Росія продовжувала атакувати нашу енергетичну інфраструктуру.

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Російський диктатор відмовився від пропозиції припинити обстріли української енергетики за умови, що Україна припинить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

"Ми також запропонували інший варіант, і я хочу подякувати членам Конгресу США, які висунули цю ідею. Ми могли б на 30 днів припинити удари по російських нафтопереробних заводах. А натомість очікували б, що Америка допоможе нам захищати наше небо протягом тих самих 30 днів – лише 30 днів – саме ракетами-перехоплювачами для Patriot. Це було б справедливо. Я впевнений. Але, на жаль, ми не почули про готовність допомогти із цим варіантом також", – зазначив глава держави.

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Сторони дійшли домовленості, що команди опрацюють усі теми, які обговорювалися під час зустрічі.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки ворога пошкоджено понад десять об’єктів енергетичної інфраструктури. Росія застосувала 16 балістичних ракет і понад 200 безпілотників для атак на Київщину та інші регіони України. Глава держави наголосив, що партнери знову не попередили Україну про удар.