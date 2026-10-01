Зеленський провів нараду з військовими і урядовцями щодо захисту інфраструктури від атак РФ: які рішення ухвалено

В Україні мають прискорити постачання ракет для систем протиповітряної оборони та необхідної амуніції для винищувачів F-16 . Водночас військове командування й урядовці мають посилити заходи зі стійкості регіонів і скорегувати реагування на атаки РФ по критичній інфраструктурі.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради з військовими, урядовцями та керівниками служб, відповідальних за захист інфраструктури. Окремі домовленості з партнерами, погоджені на рівні лідерів держав, досі не реалізовані на командному рівні.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та команді Офісу президента провести оперативну перевірку всіх домовленостей із міжнародними партнерами щодо забезпечення українських F-16 необхідною амуніцією.

Окремо перевірять домовленості щодо постачання ракет для ППО. Йдеться про кожну країну, угоду та пакет допомоги. За підсумками цієї роботи на 2 жовтня має бути підготовлений оновлений графік постачання озброєння в Україну.

Президент наголосив, що додаткові ракети для протиповітряної оборони мають надійти вже у жовтні.

"Важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети", – заявив Зеленський.

Останніми днями він окремо комунікував із лідерами держав-партнерів щодо необхідності прискорити виконання вже досягнутих домовленостей.

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"Станом на сьогодні деякі наші домовленості, які вже були погоджені з лідерами країн, досі ще не реалізовані на командному рівні", – зазначив президент.

Він також подякував Німеччині, Норвегії, Фінляндії та іншим партнерам, які готові оперативно працювати над виконанням домовленостей.

Ще одним напрямом наради стало виконання планів стійкості в регіонах. Стан їх реалізації у ключових містах і громадах відтепер фіксуватимуть щотижня.

В частині громад є відставання від запланованих заходів. Через це військове командування спільно з урядовцями має підготувати додаткові рішення, які дозволять підвищити безпеку під час проведення необхідних робіт.

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Окремо на нараді скорегували систему реагування на російські атаки по критичній інфраструктурі Києва.

"Повинні бути повністю реалізовані захисні рішення. Визначили необхідний перерозподіл ресурсів", – сказав Зеленський.

Президент також наголосив на відповідальності місцевої влади столиці за готовність оперативно ухвалювати рішення для підтримки населення у разі нових атак.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна домовилася з Бельгією про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Отримання літаків планують організувати за прискореною процедурою на тлі посилення російських атак.

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