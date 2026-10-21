Зеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з Веселовським

Протистояння Володимира Зеленського та Дональда Трампа виходить на новий рівень. Український президент дедалі відвертіше говорить про небезпеку американських поступок Москві та навіть зраду, критикує рішення Білого дому й попереджає, що за певного розвитку подій США можуть фактично опинитися на боці Росії. Паралельно Трамп звинувачує Зеленського в небажанні завершувати війну, заявляє про необхідність замінити його за столом переговорів і відкладає нові санкції проти Кремля ще на 60 днів.

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За останні півтора тижня Зеленський дав низку інтерв’ю провідним американським медіа, де практично не підбирає слів щодо останніх дій президента США. Схоже, Київ намагається впливати не тільки на рішення президента США, а й на настрої американського суспільства та Конгресу. На тлі падіння рейтингів Трампа й ризику втрати республіканцями більшості на проміжних виборах 3 листопада така тактика може мати політичний розрахунок. Тим більше, що всередині Республіканської партії зростає невдоволення надто м’яким ставленням адміністрації до Москви, а частина конгресменів уже погрожує заблокувати сотні мільярдів доларів додаткового фінансування Пентагону.

Водночас українська влада не припиняє контактів із командою Трампа. Розмова Зеленського зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером і Марко Рубіо засвідчила, що Київ та Вашингтон продовжує шукати практичні домовленості щодо основних проблемних питань, чи принаймні, роблять вигляд, що діалог все ще можливий.

Своїми думками щодо цих питань в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZ.UA поділився дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський.

– Відносини між Україною та адміністрацією Трампа дедалі більше загострюються. Сторони навіть не намагаються знизити напругу. Зеленський дедалі відвертіше говорить про наслідки політики Вашингтона для України й навіть припускає сценарій, за якого США можуть фактично опинитися на боці Росії. Чи є така риторика спробою тиску на Трампа, чи це вимушена реакція на політику американської адміністрації?

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– Ми повинні розуміти три різні аспекти. Перший – юридичний. Про нього, до речі, згадав Венс, коли відповідав на запитання про те, чи є Україна союзником Сполучених Штатів і чи зобов’язані вони нам допомагати. Україна не є членом НАТО, тому, мовляв, не є союзником у відповідному юридичному розумінні. Ми партнери, хоча відносини з партнерами бувають різними. Ось у чому полягає правовий аспект проблеми. Сполучені Штати не мають перед нами конкретних юридичних зобов’язань щодо військової допомоги. Угода про стратегічне партнерство, яку ми підписали багато років тому, фактично так і не стала дієвим механізмом гарантування підтримки.

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Подібні угоди Сполучені Штати мають із багатьма країнами, які не є членами НАТО. Однак вони не містять конкретних юридичних зобов’язань, які змушували б Вашингтон діяти в певний спосіб за визначених обставин. Тому, добре це чи погано, США мають право самостійно вирішувати, як діяти щодо України: надавати чи не надавати допомогу, продавати чи не продавати зброю, змінювати чи не змінювати доступ до супутникових систем. Юридично примусити їх до іншого рішення ми не можемо.

Другий аспект – політичний. Що більше потрібно нинішній адміністрації? Перемога на виборах. І тут є два сценарії. Перший – забезпечити перемогу, надавши Україні необхідну зброю в потрібній кількості, можливо, безкоштовно, а також посиливши тиск на Росію. Другий – переконати американців, що в усьому винна Україна. Мовляв, ми витратили на неї 300, 500, 800 мільярдів або навіть трильйон доларів, а вона тепер руйнує російські заводи, через що виникли проблеми з дизельним пальним. Виявляється, ніби весь дизель у світі виробляла виключно Російська Федерація, а без нього американцям тепер зовсім погано. До речі, саме про це в іншій формі говорив Трамп, а Венс виклав цю позицію докладніше.

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Третій аспект – емоційний, або, якщо хочете, медійний. Кого американці загалом підтримують апріорі – Росію чи Україну? Звичайно, Україну. Ідеться про більшість американців. На жаль, саме це питання не є для них головним, коли вони йдуть голосувати. Виборці бачать цінник на заправці: два роки тому було три долари, а тепер шість за галон пального. І це вже не телевізор, де Трамп кричить, що в усьому винна Україна, яка зруйнувала російську нафтопереробну інфраструктуру. Люди бачать конкретні ціни й безпосередньо відчувають наслідки. Тому говорити, що Зеленський у такий спосіб бореться проти Трампа, намагається його дискредитувати або проводить кампанію проти нього, я б не став. В українського президента інше завдання. За допомогою іронії, мовних хитрощів і численних інтерв’ю він намагається не поступитися й не опинитися в ситуації, коли доведеться погодитися на американські умови. Він відвертає увагу від головного питання: погоджуватися на ці умови чи ні. Зеленський сподівається в такий спосіб дотягнути до виборів і моменту, коли американцям стане зрозуміло, що Трамп перетворюється на "кульгаву качку", тобто втрачає політичний вплив.

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– Виникає припущення, що український президент розраховує на зміну політичного балансу у США після проміжних виборів 3 листопада. Наразі, він шукає підтримку серед американців, конгресменів і політиків, які не поділяють підходу Трампа до Росії. Фактично, своїми заявами Зеленський може ще більше послаблювати позиції Трампа, перетворюючи його на ще більш "кульгаву качку"?

– Саме так – робити його ще вразливішим. Зеленський бачить, що переконати Трампа неможливо. Як висловився один із журналістів, у голові американського президента лише катарський Boeing за 400 мільйонів доларів, який йому мають безкоштовно передати. Трампа не можна переконати, якщо він зосереджений на власних інтересах. Але можна спробувати обійти його, діючи обережно: не називати його так, як це роблять американські політики чи демократичні опоненти, не вступати з ним у пряму суперечку.

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Наприклад, вчора Зеленський знову говорив з Віткоффом у Норвегії, і там, очевидно, знову повторювали ті самі аргументи: ви віддаєте території чи ні? Ні, не віддаємо. Тоді все. Але можна відповісти й інакше: як же ми можемо їх віддати, якщо там живуть наші люди? Тобто лексика, медійна активність, численні поїздки та інтерв’ю дають змогу постійно залишатися в центрі уваги. Зеленський уміє одному співрозмовнику сказати одне, іншому – інше, але водночас формулювати свою позицію так, щоб не спровокувати прямого зіткнення з Трампом. Важливо не повторити помилку зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого минулого року. Тому він сподівається, що після 4 листопада політичний ландшафт зміниться незалежно від того, що ще говоритиме Трамп і кого звинувачуватиме. Виникне нова політична реальність. Конгрес, навіть попри позицію Трампа, може почати діяти інакше. Частина республіканців, які насправді не підтримують його беззастережно, може приєднатися до демократів, зокрема в питаннях допомоги Україні.

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– На ваш погляд, чи дають результат ці емоційні звернення президента України? Напередодні відбулася розмова з конгресменами – і демократами, і республіканцями. Вони об’єднуються проти Трампа в питанні підтримки України. Навіть погрожують блокувати багатомільярдні асигнування на потреби Пентагону. Чи справді така тактика працює?

– Ці погрози, знаєте, трохи схожі на струс повітря, тому що реальних можливостей для їх реалізації може не бути.

– Але ж настрої змінюються, і це очевидно?

– Так, і це важливо. Ми часто говоримо: республіканці погані, демократи хороші. Але і демократи, і республіканці насамперед орієнтуються на голоси виборців. Що їм потрібно? Щоб у штаті Міннесота проклали дорогу. Ось що для них головне. Україна десь на двадцять п’ятому місці в переліку пріоритетів. Але щойно доходить до міжнародних відносин, виникає безліч запитань. Навіщо ми ображаємо наших приятелів, друзів і партнерів у Європі? Можна ж відстоювати власні інтереси без цього. Навіщо ми так необачно разом з Ізраїлем втягнулися в протистояння з Іраном? Можна було спробувати діяти інакше, а тепер виявляється, що Іран став сильнішим.

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Тому Україна зараз обирає чи не єдину можливу тактику. Проти лома немає прийому, а ломом я називаю адміністративну потужність Сполучених Штатів. Президентська форма правління передбачає концентрацію значних повноважень у руках першої особи. У парламентській демократії прем’єр-міністр – це не цар і не бог. В американській системі президент має набагато більше можливостей безпосередньо впливати на державний апарат. Він може спрямовувати діяльність Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, блокувати ініціативи опонентів і просувати власні рішення. І все це – навіть попри політичний опір, розмови про імпічмент чи інші механізми стримування. Тому це не той випадок, коли можна просто сказати "ні" й розраховувати, що цього буде достатньо.

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Саме тому нинішня політика України, і не лише особисто Зеленського, знаходить підтримку європейських країн. Її обережно підтримує і Велика Британія, намагаючись певною мірою зблизити дві позиції. Власне, таку політику й вибудували в Європі. Там розуміють, що Трамп поступово відходитиме від удаваної нейтральності й дедалі сильніше підштовхуватиме Україну до фактичної капітуляції щодо Донбасу. Натомість він обіцятиме певну фінансову допомогу в майбутньому, не надаючи чітких гарантій. При цьому Росія не обіцяє ні завершити війну, ні навіть оголосити перемир’я.

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– Тобто ви вважаєте, що спроби переконати Трампа, заспокоїти його чи сподобатися йому вже не мають сенсу? Чи може він після можливої поразки республіканців на виборах ще більше посилити тиск на Україну, адже залишатиметься президентом і контролюватиме зовнішню політику США, і при цьому буде ще більше ображений на Україну та її президента?

– Ще до обрання Трампа у 2016 році американські журналісти й політики, які давно його знали, говорили про його захоплення Путіним і схильність до авторитарного стилю управління. Вони також зазначали, що Трамп прагне використовувати президентську посаду для особистого збагачення, збагачення своєї родини та увічнення власного імені. Останнього він уже досяг: навряд чи інший американський президент залишив після себе настільки суперечливу спадщину.

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Чи знали про ці особливості в Кремлі? Звичайно. Чи працювали там у цьому напрямі? Безумовно. Під час першої каденції Трампа реалізувати такі плани повною мірою заважали впливові державні інституції та відсутність у республіканців настільки значної переваги в Конгресі. Під час другої каденції обставини склалися інакше, і Росія почала активно використовувати вразливості Трампа.

Україні закидали, що її дипломати недостатньо працювали з командою Трампа ще до виборів. При цьому, українських представників не допустили до деяких передвиборчих заходів республіканців. Але суть не в цьому. Трамп іще тоді подавав сигнали, що розглядає Росію як партнера.

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Коли він обіцяв завершити війну за 24 години, що це означало? Що він змусить Україну поступитися, адже, на його думку, вона нікуди не дінеться. Звідси й закиди Зеленському, що в нього немає карт. Але Зеленський натомість дав зрозуміти, що Україна здатна завдавати Росії відчутних ударів, а наслідки війни можуть зачепити й інтереси самих Сполучених Штатів. Трамп цього не розуміє. На жаль, значна частина його оточення також не здатна осягнути масштаб проблеми та взаємозв’язок між українським суспільством, війною і політичними рішеннями.

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– Тоді, чого очікувати далі і чи є вихід з цієї негативної з усіх сторін ситуації?

– Якщо до критики Трампа долучаться не лише окремі американські політики, а й європейські лідери та республіканці, які розуміють небезпеку його політики, це може посилити тиск на президента США. Тоді, можливо, його вдасться пригальмувати. Саме тому Україна зараз намагається діяти через медіа, громадські організації та суспільну думку, щоб показати Трампу: його курс невигідний навіть для нього самого. У результаті він ризикує отримати опозицію не лише в Палаті представників, а й у Сенаті.

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Водночас важливо продовжувати знищувати російські нафтопереробні заводи, щоб посилювати економічний тиск на Росію. Але ще важливіше не допустити просування російських військ. Північний виступ у напрямку Костянтинівсько-Краматорсько-Слов’янської агломерації вдалося зрізати. Однак залишається аналогічний південний виступ, який становить не меншу небезпеку. Якщо протягом найближчих двох тижнів його вдасться ліквідувати або принаймні зупинити просування росіян, це допоможе зберегти нинішню позицію українського суспільства.

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За результатами нещодавнього опитування, 71% українців виступають проти територіальних поступок. Ці цифри важливі й для американської аудиторії, адже їх озвучують журналісти та політики у США. Вони демонструють, що небажання поступатися територіями – це не лише позиція Зеленського. Так думає значна частина українського суспільства. Це спростовує російську пропаганду, яка стверджує, ніби президент змушує людей воювати всупереч їхній волі.

Отже, маємо два важливі чинники: міжнародний тиск на Трампа та стабілізацію фронту. Вони можуть допомогти нам дочекатися сприятливих політичних змін після 4 листопада. Це не означає, що наступного дня Трамп змінить позицію чи риторику. Але його політичні можливості можуть звузитися, а тиск – послабитися.

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– Тобто ви вважаєте, що все ж ще є фактори, здатні зупинити Трампа на шляху зближення з Кремлем? Не все втрачено?

– Думаю, що не все втрачено. Але для цього потрібні стійкість фронту, активна робота медіа, громадських груп та американської опозиції. Водночас ця опозиція не повинна бути надто радикальною. Тоді такі чинники можуть спрацювати й не дозволити Трампу досягти своєї мети.

– Будемо сподіватися, адже поки що, Трамп продовжує жорстку антиукраїнську риторику. Зеленського звинувачує його в тому, що через його політику війна не закінчується. Веде переговори з Путіним щодо України й навіть допускає врегулювання без участі українського президента. Він заявив, що, якщо Україна та Росія зрештою домовляться, це може статися без Зеленського. Чи означає це, що Трамп налаштований максимально вороже щодо України?

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– Не максимально. Ситуація може погіршитися. Наприклад, Трамп може офіційно оголосити, що наказав Пентагону припинити постачання зброї Україні. Тоді всі почнуть обурюватися й хвилюватися. Але рішення можуть бути реалізовані, допомогу відключать, і ми залишимося без неї. Те, що в цьому сенсі надають нам європейці, становить лише близько 20% необхідного.

– А як щодо усунення Зеленського від мирних переговорів, на чому фактично наполягає Трамп? Чи вдасться йому просунути цей сценарій?

– Головний аргумент уже використали: Зеленський нібито має оголосити президентські вибори й піти. Але кого оберуть президентом України за нинішньої ситуації? Очевидно, що Зеленського. І це теж розуміють.

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– Тоді навіщо він постійно повторює ці тези?

– Трамп говорить про вибори для своєї аудиторії, частина якої просто не замислюється над цими питаннями. У політиці важливо бути послідовним, або consistent. Це означає повторювати ті самі гасла перед різними аудиторіями, доки вони не стають для людей беззаперечною істиною. Трампу потрібно, щоб американці автоматично пов’язували високі ціни на пальне з Україною, а потім чули: Зеленський не хоче проводити вибори, отже, саме він є проблемою. Американський виборець переважно зосереджений на внутрішніх питаннях, а зовнішня політика для нього десь далеко. Тому такі прості пояснення можуть спрацьовувати. Якби Трамп залишався президентом ще десять років, як Путін, він міг би довести американське суспільство до ще більшої політичної деградації.

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– Напередодні Володимир Зеленський розмовляв із держсекретарем Рубіо, потім у Осло з Віткоффом. Чи вдасться знизити напругу й досягти певних домовленостей, чи вже доведеться чекати результатів виборів у США, щоб будувати відносини з Вашингтоном по-іншому?

– Зустріч із Віткофом має приблизно таке саме значення, як зустріч із двірником у сусідньому будинку. Рубіо ж намагається зберегти своє ім’я в очах тих, хто справді думає про інтереси Америки, а не про власну кишеню. Чи дасть це результат і чи вдасться хоча б трохи пом’якшити позицію Трампа, сказати важко. Думаю, Трамп ненавидить Рубіо так само, як і всіх, хто не перебуває в нього в кишені.

– Тобто найближчим часом нічого не зміниться?

– Найімовірніше, що ні.