Зеленський поїде на переговори до Туреччини: що в центрі уваги

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення свого колеги Реджепа Таїпа Ердогана. Лідери обговорять війну Росії проти України та безпеку в Чорному морі.

Відео дня

Про це повідомив керівник Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран у соцмережі Х. За його словами, під час зустрічей також обговорять кроки для подальшого розвитку двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною.

Зеленський зустрінеться з Ердоганом у Стамбулі

Візит Зеленського відбудеться на запрошення Ердогана. Турецька сторона повідомила, що переговори пройдуть у Стамбулі в суботу, 31 жовтня.

Окрім війни Росії проти України та ситуації з безпекою в Чорному морі, сторони планують розглянути регіональні та міжнародні події.

Окремо на порядку денному буде розвиток двосторонніх відносин. Йдеться про можливі кроки для подальшого поглиблення співпраці між Туреччиною та Україною.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови турецький лідер висловив готовність Анкари сприяти відновленню переговорного процесу для припинення війни між Росією та Україною.

Ердоган, зокрема, заявив про намір сприяти переговорам і виступити посередником у діалозі.

Як повідомляв OBOZ.UA, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Говорили про війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.

Головні історії дня