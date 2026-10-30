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Зеленський поїде на переговори до Туреччини: що в центрі уваги

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
1,0 т.
Зеленський поїде на переговори до Туреччини: що в центрі уваги
Зеленський відвідає Туреччину на запрошення Ердогана. Джерело: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення свого колеги Реджепа Таїпа Ердогана. Лідери обговорять війну Росії проти України та безпеку в Чорному морі.

Про це повідомив керівник Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран у соцмережі Х. За його словами, під час зустрічей також обговорять кроки для подальшого розвитку двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною.

Зеленський зустрінеться з Ердоганом у Стамбулі

Візит Зеленського відбудеться на запрошення Ердогана. Турецька сторона повідомила, що переговори пройдуть у Стамбулі в суботу, 31 жовтня.

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Окрім війни Росії проти України та ситуації з безпекою в Чорному морі, сторони планують розглянути регіональні та міжнародні події.

Окремо на порядку денному буде розвиток двосторонніх відносин. Йдеться про можливі кроки для подальшого поглиблення співпраці між Туреччиною та Україною.

Зеленський поїде на переговори до Туреччини: що в центрі уваги

Скриншот

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови турецький лідер висловив готовність Анкари сприяти відновленню переговорного процесу для припинення війни між Росією та Україною.

Ердоган, зокрема, заявив про намір сприяти переговорам і виступити посередником у діалозі.

Як повідомляв OBOZ.UA, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Говорили про війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.

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