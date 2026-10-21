Зеленський пояснив, які умови мирної угоди з Росією вважає прийнятними. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКого в Україні залишать без бронюванняКого в Україні залишать без бронювання: що задумали в Кабміні та які підприємства можуть втратити критичність"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в Осло"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в ОслоВучич розповів про зустріч з Путіним, після якої він зрозумів, що буде велика війнаВучич розповів про зустріч з Путіним, після якої він зрозумів, що буде велика війнаУкраїна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиціУкраїна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиці"Є передумови дійти до припинення вогню в Україні": Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі, в ЄС відреагували"Є передумови дійти до припинення вогню в Україні": Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі, в ЄС відреагували"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця боюДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів"Потрібне не перемир'я": у Кремлі зробили цинічну заяву про Україну на тлі візиту Віткоффа"Потрібне не перемир'я": у Кремлі зробили цинічну заяву про Україну на тлі візиту Віткоффа

Зеленський пояснив, які умови мирної угоди з Росією вважає прийнятними. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
813
Зеленський пояснив, які умови мирної угоди з Росією вважає прийнятними. Відео
Зеленський вважає, що замороження війни на нинішніх позиціях може її завершити. Джерело: ОПУ

Замороження війни на нинішніх позиціях може стати реальним способом її завершення. Україна прагне якомога швидше припинити бойові дії, однак не погоджується з тим, щоб Росія домагалася територіальних поступок за допомогою тиску та масованих атак. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Зеленський висловився про замороження війни

Відповідаючи на запитання, чи погодився б він на мирну угоду із замороженням бойових дій на нинішній лінії фронту, за якої Україна зберігає 75% або більше своєї території, Зеленський відповів ствердно.

"Так, зараз ми маємо заморозити, і я думаю, це реальний спосіб покласти край цій війні", – сказав президент.

Читайте також
Роман ПрядунРоман Прядун
48,8 т.
Зеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з Веселовським
48,8 т.
Зеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з Веселовським
Андрій СайчукАндрій Сайчук
10,0 т.
Кінець дипломатичних реверансів: чому Європа більше не поспішає мирити Зеленського з Трампом
10,0 т.
Кінець дипломатичних реверансів: чому Європа більше не поспішає мирити Зеленського з Трампом
Тімоті СнайдерТімоті Снайдер
4,8 т.
Велика брехня Трампа про Україну, та що Україна дає нам
4,8 т.
Велика брехня Трампа про Україну, та що Україна дає нам

Водночас Зеленський заявив, що Росія не досягає успіху на полі бою, тому намагається змусити Україну поступитися територіями за допомогою зовнішнього тиску.

"Вони не перемагають на полі бою. Ось чому вони хочуть, щоб ми тиснули, використовуючи будь-який тиск на нас, щоб вигнати нас з нашої землі. Це несправедливо", – сказав президент.

Він також зазначив, що російські війська застосовують масовані атаки іранськими безпілотниками, балістичними ракетами та іншими засобами, намагаючись посіяти хаос в Україні.

"Але ми залишаємося сильними. Люди втомилися, звісно. Ми хочемо закінчити цю війну якомога швидше", – наголосив Зеленський.

Зеленський заявив про необхідність повернення українців

Президент також згадав про українців, які через війну залишили свої домівки та виїхали за кордон. За його словами, країна має створити умови, щоб вони могли повернутися та відбудовувати своє життя в Україні.

"Нам потрібно 9,5 мільйона людей, які втратили свої домівки, які знаходяться за кордоном усюди. Нам потрібно, щоб вони повернулися в Україну, просто щоб жити та будувати свою країну", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна хоче перейти від бойових дій до дипломатії. Він також згадав про пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню як можливий крок до завершення війни.

Нагадаємо, раніше президент України заявляв, що зупинка бойових дій на нинішній лінії фронту може стати першим кроком до завершення війни. Водночас для тривалого миру важливо не допустити відновлення російської агресії після припинення вогню.

Як писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський назвав три складові гарантій безпеки, які могли б допомогти забезпечити припинення вогню в Україні. Йдеться про українську армію, Європейський Союз і НАТО.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниПеремир'я в УкраїніУкраїнаРосіяВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел