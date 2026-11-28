Надійні гарантії безпеки для України включають сильну армію, членство в ЄС та фінансування повоєнної відбудови країни. Саме такі гарантії, схожі на ті, які дає членство у НАТО, хоче отримати наша держава.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС. Водночас він вважає неприпустимим узгодження з Росією питання присутності іноземних військ на українській землі.

Яких гарантій безпеки хоче Україна

Серед умов гарантій безпеки для України Зеленський назвав сильну армію, вступ до Європейського Союзу та фінансування повоєнної відбудови країни.

Загалом наша держава домагається отримання гарантій, подібних до тих, які б вона мала, вступивши до НАТО.

Ці гарантії, наголосив президент, мають бути пов’язані з припиненням вогню та містити чіткі зобов’язання партнерів на випадок нового нападу Росії.

"Ми повинні мати чітке розуміння, що якщо Росія знову вдасться до агресії, деякі з наших партнерів відреагують. Але ми не знаємо, як саме вони реагуватимуть. Для мене все має бути чітко, коли ми говоримо про гарантії безпеки", – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що для Києва важливо розуміти, скільки країн відправлять своїх військових в Україну у рамках майбутнього мирного врегулювання.

Погоджувати з агресором присутність іноземних військ в Україні – абсурдно

У ході інтерв'ю Зеленський розкритикував ідею узгоджувати з РФ присутність військ союзників в Україні.

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Країна-агресорка постійно наголошує, що виступає проти розміщення іноземних військових в Україні після завершення війни. Тим часом президент України вважає, що Москва не повинна впливати на такі рішення.

"Не можна говорити про гарантії безпеки для жертви й обговорювати складові цих гарантій з агресором", – наголосив Зеленський в інтервʼю BBC.

Він провів паралель із військовими базами США на Близькому Сході. Там, у країнах, які не входять до НАТО, американці розмістили військових, системи Patriot та інші засоби оборони, не цікавлячись, чи не заперечує проти цього Іран.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, також Зеленський відповів, чи були сигнали від Трампа щодо членства України в НАТО.

Окрім того, глава держави передав через Рютте сигнали Трампу.