Зеленський пояснив, як Трамп може посадити Путіна за стіл перемовин

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Білого дому Дональд Трамп може посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів, якщо застосовуватиме до нього таку саму риторику, як до українського лідера. Водночас, за словами Зеленського, Трампу не вдалося домовитися з Москвою про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Про це глава держави розповів у подкасті The Diary of a CEO. Відповідаючи на запитання про можливість завершення війни, він пояснив, яких дій очікує від Вашингтона у відносинах із Москвою.

"Трамп може дуже просто посадити Путіна за стіл перемовин. Тому що так, як він говорить про мене, має говорити й про Путіна, застосовувати таку ж риторику", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що Конгрес США вже ухвалив санкції проти Росії, які Трамп може запровадити. На думку українського президента, американський лідер не робить цього через особливі відносини з російським диктатором.

Зеленський заявив, що Трамп звинувачує Україну в подорожчанні дизелю в США.

"Президент Трамп не може домовитися з Путіним про енергетичне припинення вогню. Путін йому у цьому відмовляє. Тоді президент вирішує повісити цю проблему не на Путіна, а на мене, пояснюючи своїм людям, що через це (удари України у відповідь на російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ред.) ціна на дизель в Америці зростає. Це не є правдою абсолютно", – наголосив Зеленський.

Він наголосив, що обсяги російського дизельного пального недостатні, щоб впливати на світові ціни.

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Водночас Зеленський вважає, що увагу від кризи на Близькому Сході намагаються переключити на Україну, хоча корінь проблеми – у блокуванні Ормузької протоки.

"Я вважаю, що вони відводять фокус від Ірану, від того, що відбувається на Близькому Сході. Там заблокований весь об'єм. Заблокована Ормузька протока – у цьому корінь проблеми. Але все переводиться на нас, і я є мішенню як лідер країни", – сказав Зеленський.

Він додав, що має хороші відносини з Трампом, однак вважає несправедливим покладати на нього відповідальність за російську агресію.

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"Він змінює контекст, і це нечесно", – підсумував президент України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 16 жовтня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився від запровадження санкцій проти Росії, передбачених законом авторства сенатора Ліндсі Грема. Серед них – 100% тарифи на товари з країн, які купують російську нафту, а також обмеження проти російських компаній.

Трамп пояснив своє рішення національними інтересами США. За даними Bloomberg, запровадження санкцій могло завадити його планам знизити ціни на дизельне пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу. Водночас відмова від обмежень наразі не виключає їх запровадження в майбутньому.