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Зеленський попросив Трампа про нові санкції проти РФ і Китаю: що стало причиною

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
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Зеленський попросив Трампа про нові санкції проти РФ і Китаю: що стало причиною
Зеленський просить запровадити санкції. Джерело: Пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням запровадити санкції проти російських і китайських компаній, причетних до розробки супутникової мережі "Рассвет". За словами Зеленського, ця система має конкурувати із Starlink компанії SpaceX.

Український президент заявив, що кілька разів порушував це питання перед Трампом, зокрема під час нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку. Про це повідомляє Financial Times.

Зеленський просить запровадити санкції

За словами Зеленського, він "кілька разів" просив Трампа, щоб його адміністрація запровадила санкції проти організацій, які беруть участь у розробці "Рассвету".

Про це український президент говорив, зокрема, під час нещодавньої зустрічі з американським колегою в Нью-Йорку. За інформацією Financial Times, йдеться про російські та китайські компанії, які, за словами Зеленського, причетні до створення супутникової мережі.

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Що відомо про "Рассвет"

"Рассвет" позиціонується як супутникова мережа, що має конкурувати із системою Starlink Ілона Маска.

Зеленський заявив, що над відповідною технологією Росія працює спільно з Китаєм.

За його словами, "Рассвет" може стати робочою "до кінця року, починаючи з наступного року".

Нагадаємо, 22 вересня Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Під час переговорів президенти обговорили війну Росії проти України та можливість домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як писав OBOZ.UA, команди України та США працювали над організацією зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку. Сторони також опрацьовували зміст майбутніх переговорів.

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