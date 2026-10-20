Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись

Блог

Андрій Клименко
Андрій Клименко

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
3,2 т.
Блог |

Зеленський підвищує ставки у відносинах зі США

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський на саміті НАТО у Анкарі. Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба Офісу президента України

Отже, Президент України Володимир Зеленський обрав у відносинах зі США стратегію підвищення ставок.

Я особисто вважаю, що це єдино можлива і гідна стратегія для тієї України, яка сформувалася всіма нашими народними зусиллями за роки Великої війни.

І тут нема стосовно чого мусолити слова і розводити дебати.

Альтернатива для України – знову стати пішаком світової політики – нам не підходить, незалежно від того, любите ви чи я Зеленського чи терпіти його не можете...

Все буде добре. І все буде Україна. Працюємо.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
7,4 т.
"Все зводиться до відмови Путіна припинити цю війну": Зеленський заявив, що рішення США щодо України важко пояснити
7,4 т.
"Все зводиться до відмови Путіна припинити цю війну": Зеленський заявив, що рішення США щодо України важко пояснити
Олександр КіршОлександр Кірш
8,2 т.
РФ і США офіційно запропонували Україні замінити президента, не переймаючись щодо виборів?
8,2 т.
РФ і США офіційно запропонували Україні замінити президента, не переймаючись щодо виборів?
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
3,3 т.
Путін хоче влаштувати зустріч з Трампом і Сі Цзіньпіном: в ISW розкрили, що задумав Кремль
3,3 т.
Путін хоче влаштувати зустріч з Трампом і Сі Цзіньпіном: в ISW розкрили, що задумав Кремль

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Андрія Клименка
Схожі теми
політикаУкраїнаСШАВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел