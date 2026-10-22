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Зеленський оцінив, чи може Путін зважитися на застосування ядерної зброї

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
9,8 т.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський оцінив, чи може Путін зважитися на застосування ядерної зброї. Джерело: Пресслужба Офісу президент

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія не вдасться до застосування ядерної зброї. Він це пояснив тим, що інакше країна-агресорка втратить усіх союзників, зокрема США та Китай.

Також застосування ядерної зброї могло б створити небезпечний прецедент, що призвів би до її повторного використання в інших конфліктах. Про це він зазначив в інтерв'ю Стівену Бартлету.

Що сказав Зеленський

Глава держави зауважив, що на тлі того, що окупанти вже зробили, можна розуміти, що вони спроможні на ще гірше. Проте на його думку, російський диктатор Володимир Путін не стане застосовувати ядерну зброю, оскільки в такому разі вони втратять своїх союзників, зокрема США та Китай.

"Після того, що вони (росіяни. – Ред.) вже зробили, кожному спадає на думку, що вони можуть вчинити щось ще гірше. Але станом на сьогодні, я не думаю, що вони ризикнуть застосувати ядерну зброю, бо тоді, на мою думку, вони цього не зроблять. Я впевнений, що у них не залишиться жодних союзників, включно з такими країнами, як Америка, Китай", – сказав президент.

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За його словами, застосування ядерної зброї створило б небезпечний прецедент, який міг би призвести до її повторного використання в інших конфліктах.

Тим часом глава держави пояснив, що Україна має справу з людиною та системою, які триматимуться одна за одну до кінця життя диктатора Путіна.

"Ми маємо справу з людиною та системою, яка до кінця його днів триматиметься за нього, а він – за неї, бо лише коли його життя закінчиться, він покине Кремль і передасть, ну, фізично передасть, природним чином передасть владу", – наголосив Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Зеленський пояснив, які умови мирної угоди з Росією вважає прийнятними. Так, замороження війни на нинішніх позиціях може стати реальним способом її завершення. Україна прагне якомога швидше припинити бойові дії, однак не погоджується з тим, щоб Росія домагалася територіальних поступок за допомогою тиску та масованих атак. 

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