Зеленський обговорив з Туском підготовку до зими: як Польща може допомогти Україні. Відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб обговорити подальшу підтримку України на тлі російських атак. Однією з головних тем переговорів стала підготовка до зимового періоду та можливості Польщі допомогти українській енергетичній системі.

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Зокрема, сторони розглянули варіанти збільшення сполучення між країнами для постачання пального, а також обговорили дипломатичні питання, ситуацію на фронті та європейську інтеграцію України. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Зустрівся з Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Привітав Дональда та всіх поляків із Днем незалежності, який був вчора. І ми завжди будемо вдячні Польському народу за підтримку нашої незалежності та внесок у захист життів в Україні", – йдеться в повідомленні.

Як Польща може допомогти Україні пройти зиму

За словами президента, під час зустрічі з Дональдом Туском обговорили, як Польща може підтримати Україну в підготовці до зими. Окрему увагу приділили можливостям збільшення сполучення між двома країнами, зокрема для постачання пального.

Зеленський наголосив, що це може посилити енергетичну стійкість України в умовах російських ударів.

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Про що ще говорили Зеленський і Туск

Серед інших тем зустрічі були дипломатія, ситуація на фронті та російські атаки. Також сторони обговорили європейські питання і кроки, які можуть прискорити вступ України до Європейського Союзу.

Зеленський підкреслив, що Україна розглядає членство в ЄС як одну з гарантій безпеки не лише для себе, а й для всієї Європи.

Польща розпочала військові навчання країн Коаліції охочих

Окремо президент України подякував Туску за початок військових навчань країн Коаліції охочих. Перший етап підготовки відбувається саме в Польщі.

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За словами Зеленського, ці навчання є важливим сигналом для побудови надійної системи безпеки в майбутньому.

"Подякував Дональду за початок військових навчань країн Коаліції охочих: саме в Польщі перший етап підготовки. Потрібний сигнал, і розраховуємо, що це дійсно допоможе побудувати надійну безпеку у майбутньому. Дякую!" – резюмував Зеленський.

Як повідомляв OBOZ.UA, 12 листопада президент України Володимир Зеленський прибув в Ірландію на саміт Європейської політичної спільноти. Він провів зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Президента України привітав прем’єр Ірландії Міхал Мартін.