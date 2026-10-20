Зеленський обговорив із Рубіо три ключові питання для України: що відомо

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо щодо трьох важливих для України питань. Сторони обговорили перехоплювачі для протидії балістичним ракетам, раннє попередження про російські балістичні атаки та ситуацію навколо Starlink і Starshield.

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Зеленський подякував американській стороні за готовність допомогти та чітку позицію. Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

Зеленський назвав три ключові питання розмови з Рубіо

Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Марко Рубіо обговорили питання, які мають важливе значення для України.

Першим пунктом стали перехоплювачі для протидії балістичним ракетам, необхідні для захисту життя людей.

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Другим питанням було раннє попередження про російські атаки балістикою. Президент наголосив, що це життєво важливо для України.

Третім пунктом стала ситуація навколо Starlink і Starshield, яку, за словами Зеленського, необхідно відновити.

"Говорив з Марко Рубіо, і це було предметно – по тих питаннях, які мають значення. Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію", – зазначив глава держави.

Президент зазначив, що обговорення відбувалося на тлі дипломатичних зусиль України, спрямованих на завершення війни та припинення вбивств людей.

"Домовились, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейту. Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!" – написав президент.