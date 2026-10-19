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"Зеленський не знає, про що говорить": Трамп заявив, що Росія "поводиться цілком нормально щодо України". Відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
1,4 т.
"Зеленський не знає, про що говорить": Трамп заявив, що Росія "поводиться цілком нормально щодо України". Відео
Дональд Трамп під час однієї із зустрічей з Володимиром Зеленським. Ілюстративне фото

Президент США Дональд Трамп знову взявся виправдовувати державу-агресора Росію та звинувачувати Україну. Не в змозі примусити Київ до капітуляції, республіканець заявив, що українців на перемовинах нібито має представляти інший президент.

Черговими скандальними висловлюваннями політик відзначився 19 жовтня під час спілкування з медіа біля Білого дому. Як передає CNBC, Трамп допустив, що зустрінеться з російським і китайським диктаторами Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Україні.

"Я зроблю все, що можу, щоб припинити війну, незалежно від того, чи є там хтось, чи ні", – сказав американський президент.

На запитання, хто обмежив доступ України до супутникового інтернету Starlink, він продовжив запевняти, що нічого не знає, але "хотів би це з'ясувати".

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Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. На слова останнього про те, що лідер Білого дому "опинився не на тому боці історії", Трамп відповів: "Зеленський не знає, про що говорить".

Він знову згадав про свою "вимогу" провести вибори. "Настав час, щоб від імені України переговори вів хтось інший", – сказав республіканець.

Водночас у діях Російської Федерації Трамп жодних проблем не бачить. "Росія, чесно кажучи, поводиться нормально щодо України. Вони не надто багато роблять", – заявив президент Сполучених Штатів.

Він додав, що "те саме стосується Китаю" (можливо, Трамп мав на увазі допомогу Ірану у війні, але хтозна).

Американський президент уже традиційно поскаржився, що його попередник передавав значну військову допомогу Києву, але вигоди для Вашингтона від цього не було.

"Ми дали багато чого Україні. І знаєте що? Ми дали багато Україні, а вони не дали нам нічого. Пам'ятайте це. Ми далі їм сотні мільйонів доларів. Я дав їм Javelin!" – обурився політик.

Як писав OBOZ.UA, 19 жовтня Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не має інформації про потенційну зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та ватажка РФ Володимира Путіна.

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