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"Зеленський не зацікавлений у завершенні війни, втратив моря і океани": Трамп видав нове абсурдне звинувачення

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 45
"Зеленський не зацікавлений у завершенні війни, втратив моря і океани": Трамп видав нове абсурдне звинувачення
"Зеленський не зацікавлений у завершенні війни, втратив моря і океани": Трамп видав нове абсурдне звинувачення. Джерело: Скриншот відео пресслужби Білого дому

Президент США Дональд Трамп звинуватив Україну в "небажанні закінчувати війну", зокрема, через нові удари по російській нафтопереробці. Мовляв, президенту Володимиру Зеленському варто було погоджуватися на угоду ще два роки тому, "а зараз його країна лежить у руїнах". 

Також лідер Білого дому стверджує, що Україна більше не має виходів до моря. Такий гнівний допис Трамп опублікував пізно ввечері 18 жовтня (час за Києвом) у Truth Social.

''Зеленський не зацікавлений у завершенні війни, втратив моря і океани'': Трамп видав нове абсурдне звинувачення

Повний текст повідомлення (мовою оригіналу). Джерело: Скриншот Truth Social @realDonaldTrump

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