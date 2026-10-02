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Зеленський назвав країни, які допомогли Кремлю обійти санкції. Відео

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 7,3 т.
Зеленський назвав країни, які допомогли Кремлю обійти санкції. Відео
Президент України. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує отримувати допомогу від низки держав, що дозволяє Кремлю обходити санкційні обмеження. Серед таких країн він назвав Китай та Індію.

Також очільник держави кремо згадав Іран у контексті передачі військових технологій і досвіду застосування дронів. Про це Зеленський заявив у відеокоментарі іспанському виданню El País.

Росія використовує міжнародні зв’язки для того, щоб зберігати доступ до ресурсів і технологій, необхідних для продовження війни.

"Китай, Індія та інші країни справді дуже допомагають йому обходити санкції. Це правда, і ми маємо бути відвертими в цьому", – сказав Зеленський.

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Росія отримує від партнерів обладнання, необхідне для військового виробництва. Окремо глава держави згадав Іран, який, за його словами, допомагає Москві технологіями та передає досвід ведення війни, зокрема у сфері безпілотників.

"Вони також допомагають з обладнанням, а іранці, знаєте, допомагають із усіма цими знаннями про цю війну, з досвідом використання дронів", – заявив президент.

Президент заявив, що посилення контролю за такими поставками може безпосередньо впливати на можливості РФ виробляти озброєння.

"Кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії. Потрібна політична воля цих країн", – сказав Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна одночасно випробовує п’ять моделей дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Одну з розробок країна планує виробляти в кількості близько 400 одиниць до кінця жовтня, тоді як чотири інші моделі ще проходять випробування.

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