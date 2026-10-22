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Зеленський назвав головну мету Путіна в війні проти України

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
1,0 т.
Зеленський назвав головну мету Путіна в війні проти України
Зеленський назвав головну мету Путіна. Джерело: Скриншот / The Diary Of A CEO

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не обмежується прагненням утримати вже захоплені українські землі. За його словами, очільник Кремля не відмовився від своєї початкової мети – встановити повний контроль над усією територією України.

Український президент також наголосив, що потенційні зміни в політичному ландшафті США самі собою не здатні нівелювати ризики. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі The Diary Of A CEO.

Плани Путіна та ситуація на фронті

На думку Зеленського, російський диктатор фактично ніколи не відмовлявся від ідеї повної окупації України. Водночас у Кремлі не змінили своїх планів попри низку військових невдач на фронті.

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Говоря про поточний стан справ, Зеленський зазначив, що наразі під контролем РФ перебуває близько 18-19% території держави.

Політична зміна у США не гарантує безпеки

Також Зеленський порушив питання партнерських відносин зі Сполученими Штатами. За його словами, потенційні політичні зміни у США самі по собі не здатні нівелювати ризики продовження російської агресії.

Український президент наголосив, що зміна влади або зрушення у зовнішній політиці США не усувають загрози повторної чи подальшої російської агресії проти України.

Водночас він додав, що неважливо, хто буде президентом Сполучених Штатів, поки Росією продовжує керувати Путін.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що для відновлення після війни в Україні потрібно повернути 9,5 млн громадян, які залишили свої домівки й зараз перебувають за кордоном. За словами президента, вони потрібні країні, щоб будувати її майбутнє.

Як повідомляв OBOZ.UA, Зеленський повідомив, що країна-агресор Росія підтримала проведення тристоронньої зустрічі на рівні представників України, США та РФ. Американська сторона пропонує організувати такі переговори якнайшвидше.

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