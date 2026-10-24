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Зеленський: ми готові зупинити цю війну якомога швидше

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
417
Зеленський: ми готові зупинити цю війну якомога швидше
Володимир Зеленський. Ілюстративне фото

Україна прагне якомога швидшого завершення війни. Київ готовий укласти з Росією угоду щодо замороження бойових дій по поточній лінії зіткнення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News. А ось про визнання тимчасово окупованих територій російськими не йдеться, хоча, визнав глава держави, такі пропозиції йому чути доводилося.

Україна готова до якомога швидшого завершення війни

За словами Зеленського, він  готовий укласти угоду про припинення війни з Росією на умовах замороження бойових дій по існуючій лінії зіткнення. 

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"Ми готові зупинити цю війну якомога швидше", – сказав він.

Водночас коли у президента запитали,  чи готова Україна заради миру відмовитися від 25% своєї території – він такий варіант відкинув.

Зеленський підкреслив: це означало б, що Сили оборони мають самі вийти з частини Донбасу, яка нині перебуває під контролем України.

"Ми не погоджувалися віддати 25% нашої території", – наголосив глава держави.

Також він категорично виключив, що Україна  визнає окуповані території російськими..

чув такі пропозиції: визнати, що територія, яка тимчасово окупована, стане російською територією. Звичайно, ми не погодимося", – заявив Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що раніше  Зеленський назвав умови справедливого миру для України

Він запевнив, щоУкраїна готова рухатися до реальної дипломатії.У планах є зустріч української та американської команд в Абу-Дабі на початку або в середині листопада, де переговори можуть відбутися на технічному рівні.

Однак будь-яким переговорам має передувати припинення вогню, його президент назвав "пунктом номер один" для початку "справжньої дипломатії".

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