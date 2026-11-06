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Зеленський: маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар РФ

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
7,0 т.
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстрційне фото
Володимир Зеленський. Ілюстративне фото

Президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія готує новий удар по Україні. За даними розвідки, ворог планує атакувати енергетику, мости через Дніпро та цивільну інфраструктуру.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні в пʼятницю, 6 листопада. "Будь ласка, бережіть себе, враховуючи загрозу ракет", – закликав він.

За словами глави держави, Повітряні сили та Збройні сили України загалом готуються до захисту від російських ударів, але це непросто.

"Потрібні перехоплювачі для "Петріотів", кожна домовленість – важлива, кожен день в постачанні – дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім", – наголосив президент.

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Він додав, що російська тактика полягає в знищенні електромереж, трансформаторів, розподільчих пристроїв. Саме тому навіть при достатній генерації в частині регіонів зберігається дефіцит. Це вирішується ремонтами, і тут важлива швидкість.

"Сьогодні обговорили з премʼєр-міністром, як можна додатково дати стимул ремонтним бригадам, енергетикам, залізничникам, працівникам комунальних підприємств – усім, хто фактично 24/7 працює заради людей. І також боремось за постачання ракет для ППО. Країни, які можуть допомогти, очевидні. Сполучені Штати передусім", – сказав Зеленський.

Гарант також повідомив, що провів розмову з командою, яка займається нашими далекобійними ударами по території агресора. "Будуть Росії наші відповіді", – запевнив президент.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації з енергопостачанням у регіонах та ліквідації наслідків російських ударів. Найскладнішою залишається ситуація в Києві, де люди та підприємства стикаються з тривалими відключеннями електроенергії й води.

Під час наради також обговорили відновлювальні роботи, залучення додаткових бригад і допомогу міжнародних партнерів.

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