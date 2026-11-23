Президент США Дональд Трамп схвалив би гарантії безпеки для України за зразком 5 статті НАТО із затвердженням у Конгресі. Це було б можливе у тому випадку, якби загальна архітектура безпеки в Європі робила вкрай малоймовірною необхідність коли-небудь застосувати ці гарантії.

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Про це учасник американської переговорної команди щодо завершення війни в Україні та зять президента США Джаред Кушнер написав у соцмережі Х. Він також неочікувано додав, що український лідер Володимир Зеленський має рацію щодо цих гарантій.

"Ці гарантії мають бути конкретними, надійними та чітко задокументованими. Саме над цим Стів Віткофф і я працюємо разом", – йдеться у дописі Кушнера.

За його словам, готовність президента США Дональда Трампа розглянути можливість надання Україні гарантій безпеки на зразок тих, що передбачені статтею 5, є "ключовою умовою досягнення тривалого миру". Готовність Росії обговорити такі гарантії він назвав "важливим кроком уперед і потенційним свідченням того, що вона серйозно ставиться до миру".

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"Такі гарантії разом із механізмами стримування та запобігання конфліктам могли б суттєво знизити ризик нової війни. Це одні з найважливіших зобов'язань, які можуть взяти на себе Сполучені Штати, і вони потребують ретельного розгляду", – додав Кушнер.

На його думку, Дональд Трамп мав би схвалити будь-яку запропоновану гарантію, з урахуванням конституційних процедур та процедур Конгресу. Він зробив би такий крок лише в тому випадку, якби був переконаний, що це однозначно відповідає національним інтересам США, а ширші домовленості щодо безпеки "роблять вкрай малоймовірним, що ця гарантія коли-небудь буде застосована".

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"Саме тому гарантії безпеки для України не можуть бути остаточно узгоджені у відриві від післявоєнної архітектури європейської безпеки. Ці два питання необхідно розглядати разом", – резюмував своє бачення ситуації Джаред Кушнер.

Нагадаємо, що днями Кушнер заявив про те, що українська армія за роки повномасштабної війни кардинально змінилася та стала однією з найкращих у світі. Українські військові отримали величезний бойовий досвід і продемонстрували здатність протистояти сильному противнику.

Днями американський представник повідомив про просування переговорів щодо гарантій безпеки, європейської інтеграції України та плану повоєнної відбудови. Він наголосив, що Вашингтон хоче досягти домовленостей за участю України та європейських партнерів, а не нав'язувати їм односторонні рішення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Кремлі відреагували на ідеї США про гарантії безпеки для України за моделлю НАТО.