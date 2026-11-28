Президент України Володимир Зеленський розповів військовим командирам, що хоче повного знищення Кримського (Керченського) мосту. Наразі українська сторона готує нові удари по споруді, яка з’єднує окупований півострів із Росією.

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Про це повідомляє The Telegraph. Атака 18 листопада стала першою успішною спробою України зруйнувати Кримський міст від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Президент хоче, щоб його було повністю знищено", – сказав один зі співрозмовників журналістів.

Операція складалася із семи етапів і передбачала використання 11 різних систем озброєння. Спочатку українські військові мали послабити російську оборону навколо об’єкта, а вже потім завдати ударів безпосередньо по конструкції.

До операції долучилася ракетна бригада Військово-морських сил України, озброєна вітчизняними ракетами "Нептун". Невдовзі після опівночі 18 листопада мобільні пускові установки вивели на заздалегідь підготовлені позиції вздовж південного узбережжя України.

Звідти військові випустили значну кількість ракет, після чого оперативно залишили позиції, щоб уникнути можливої відповіді російських сил. Тим часом по мосту продовжували працювати інші підрозділи ЗСУ.

Приблизно о другій годині ночі ракетна бригада отримала інформацію про руйнування частини автомобільного полотна та однієї з опорних арок. Дізнавшись про результати атаки, військові вирішили відсвяткувати успіх.

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"Звісно, ми випили трохи пива", – розповів один із планувальників операції.

Водночас основною ціллю ракет "Нептун" був залізничний проліт мосту, укріплений для проходження важких вантажних потягів. Тому вже наступної ночі українська ракетна бригада повторно атакувала споруду, завдавши додаткових пошкоджень залізничній частині.

Лише після другого ракетного залпу військові дізналися, що відповідний наказ особисто віддав Володимир Зеленський.

У виданні також нагадали, що Кримський міст Росія побудувала після незаконної анексії півострова у 2014 році. У 2018 році російський диктатор Володимир Путін особисто взяв участь у відкритті переправи, проїхавши нею за кермом вантажівки.

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Споруда має важливе військово-логістичне значення для Росії, оскільки забезпечує сполучення з окупованим Кримом і використовується для постачання російських військ. Саме тому її руйнування може ускладнити забезпечення окупаційних підрозділів на півострові.

Окремо журналісти звернули увагу на розвиток українських ракет "Нептун". Спочатку їх розробляли як протикорабельну зброю, а згодом створили модифікацію для ураження наземних цілей. У матеріалі також згадується далекобійна версія ракети, здатна вражати цілі на відстані до 1000 км.

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Один із джерел видання зазначив, що використання цих ракет уже не обмежується окремими напрямками.

"Це більше не секрет, що ми запускаємо ракети в усіх напрямках", – сказав співрозмовник The Telegraph.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що удар по Кримському мосту продемонстрував здатність України самостійно завдавати ударів на великі відстані. Однак попри стрімкий розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, його подальше зростання опинилося під загрозою через нестачу фінансування, кадровий дефіцит і постійні російські обстріли.