Збереження незалежності антикорупційних органів потребує не безумовного захисту їхнього керівництва, а відкритості, доброчесності та відповідальності перед суспільством.

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Таку думку висловив експерт Олексій Буряченко.

За його словами, створення НАБУ та САП стало одним із найважливіших інституційних надбань України після Революції Гідності, тому сьогодні вкрай важливо зберегти ці органи та їхню ефективність.

"Але зберегти їх можна не шляхом замовчування проблем, ігнорування суспільно значущих питань чи безумовного захисту керівництва, а шляхом очищення від тих, хто власною поведінкою дискредитує високі стандарти антикорупційної діяльності", – наголосив експерт.

На думку Буряченка, поведінка Семена Кривоноса та Олександра Клименка завдає репутаційної шкоди доброчесним детективам НАБУ та прокурорам САП, які не повинні ставати заручниками рішень своїх керівників. Експерт закликав очільників антикорупційних органів надати вичерпні відповіді на всі обґрунтовані претензії на їхню адресу.

"Люди, неспроможні розвіяти обґрунтовані сумніви щодо власної доброчесності, не мають морального права очолювати органи, покликані боротися з корупцією.Такі керівники повинні йти, щоб не поставити під загрозу майбутнє самих інституцій", – зазначив Буряченко.