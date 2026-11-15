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"Зайшов першим": Лубінець розповів про особисту розмову із Меланією Трамп

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 хв
6,6 т.
"Зайшов першим": Лубінець розповів про особисту розмову із Меланією Трамп
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та перша леді США Меланія Трамп. Джерело: Telegram-канал Дмитра Лубінця.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився, як команда Меланії Трамп долучилася до організації гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині. Після отримання інформації про ситуацію в окупованому місті перша леді США запропонувала особисто сприяти переговорам, що зрештою допомогло узгодити евакуацію українських громадян.

Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв’ю, оприлюдненому на YouTube-каналіДмитра Гордона. Омбудсмен також поділився подробицями підготовки гуманітарної місії та співпраці з американською стороною.

Про гуманітарну катастрофу в Олешках він почав отримувати повідомлення від українців наприкінці лютого 2026 року. Люди скаржилися на відсутність їжі, питної води, медикаментів і доступу до медичної допомоги. Крім того, місто було фактично заблоковане, а спроби самостійно виїхати становили смертельну небезпеку через заміновані території.

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Омбудсмен звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, розпочав переговори з російською стороною та залучив міжнародних партнерів до інформування про ситуацію. Однак протягом кількох місяців знайти дієвий механізм порятунку людей не вдавалося.

Переломним моментом стало втручання команди першої леді США. Лубінець розповів, що у вересні 2026 року з ним зв’язався Марк Бекман – керівник переговорної команди Меланії Трамп та її ексклюзивний радник. Він попросив українського омбудсмена надати інформацію про ситуацію в Олешках.

"Меланія Трамп дізналась про гуманітарну катастрофу в Олешках, і от вона запропонувала, чи може вона якось долучитись до перемовин, щось нове запустити", – переказав Лубінець розмову з представником американської команди.

Омбудсмен зазначив, що передав необхідну інформаційну довідку, після чого отримав повідомлення про готовність першої леді США долучитися до процесу.

"Меланія Трамп готова включитись, і зразу пропонує тристоронній формат перемовин по Олешкам", – розповів він.

У результаті переговори відбувалися за участі представників України, Росії та американської сторони. Українську делегацію очолив Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Тетяна Лантратова, а від США процес супроводжував Марк Бекман.

Результатом переговорів стала окрема угода про запуск гуманітарної місії в Олешках за посередництва Меланії Трамп. У документі детально прописали зобов’язання сторін, логістичний маршрут, режим тиші, порядок його контролю та час проведення кожного етапу операції.

Лубінець наголосив, що документ підписали українською та російською мовами, а його примірники передали також американській стороні для контролю.

Остаточно умови місії погодили 23 жовтня під час чергового обміну полоненими, коли Україна повернула 270 захисників. Після цього Меланія Трамп публічно оголосила про запуск гуманітарної операції.

Безпосередньо до Олешок українська делегація вирушила 29 жовтня. Маршрут пролягав через Білорусь, російську Анапу та тимчасово окупований Крим. Таке рішення ухвалили після консультацій із військовими та розвідувальними органами, оскільки прямий шлях із підконтрольної Україні території був надто небезпечним через мінування та близькість до лінії фронту.

В Олешках омбудсмен перебував чотири з половиною години. Там українська делегація передала гуманітарну допомогу, зокрема продукти, медикаменти, питну воду та паливо для генераторів. Також організували евакуацію людей, які захотіли виїхати.

Окремо Лубінець розповів, що під час місії вдалося вивезти 105 домашніх тварин. Для транспортування людей використовували автомобілі швидкої допомоги, частину евакуйованих, за рекомендацією лікарів, залишили на лікування в Сімферополі.

Омбудсмен також пояснив, що не розголошуватиме кількість людей, які виїхали до України, Росії або залишилися в Олешках. Адже це було окремою домовленістю між сторонами, щоб не перетворювати гуманітарну операцію на політичне змагання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час зустрічі з першою леді США Меланією Трамп у Білому домі уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опинився за одним столом із російською омбудсменкою Яною Лантратовою. Він пояснив, що розсадження визначав протокол Білого дому, а не українська делегація.

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