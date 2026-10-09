"Заяву Рубіо про "глухий кут" у переговорах щодо України неправильно зрозуміли": конгресмен пояснив, чому

Державний секретар США Марко Рубіо, говорячи про "стратегічний глухий кут" у війні Росії проти України, не закликав Київ здаватися і не заявляв, що Україна програє. Слова Рубіо неправильно зрозуміли, а сам держсекретар лише описав ситуацію на полі бою.

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Про це заявив конгресмен-республіканець Ден Креншо на брифінгу для журналістів. За його словами, і Рубіо, і президент України Володимир Зеленський мають рацію, оскільки нинішню ситуацію на фронті справді можна назвати "глухим кутом", але змінити її можна, посиливши тиск на Росію.

Неправильне тлумачення слів

На думку Креншо, ніхто не повинен ображатися через слова Рубіо про "глухий кут".

"Думаю, тут сталося певне неправильне тлумачення його слів. Гадаю, і Зеленський, і Рубіо мають рацію. Я вважаю, що державний секретар Рубіо просто констатує очевидне", – сказав Креншо.

Він зазначив, що з військового погляду нинішню ситуацію у війні Росії проти України можна охарактеризувати як "глухий кут".Водночас за словами Креншо, Зеленський також має рацію, коли говорить про необхідність змінити динаміку війни та посилити важелі впливу на Росію.

"Водночас Зеленський також має рацію, коли каже, що для зміни динаміки такого глухого кута потрібно посилювати важелі впливу. І ми цілковито з цим погоджуємося", – заявив конгресмен.

Рубіо не закликав Україну здаватися

Креншо наголосив, що слова Рубіо не означають заклику до капітуляції України.

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"І мені здається, що слова Рубіо дещо неправильно інтерпретували. Він не закликає здаватися. Він не стверджує, що Україна зазнає поразки. Він просто оцінює ситуацію на полі бою", – сказав конгресмен.

За його словами, представники США прагнуть змінити ситуацію таким чином, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і перейти до змістовного діалогу.

"Ми всі тут на одному боці. Намагаємося змінити динаміку цієї ситуації, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і вести змістовний діалог. Очевидно, досі він цього не зробив", – заявив Креншо.

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Іноді потрібно йти на ескалацію, якщо маєш справу з агресором

Креншо також заявив, що підтримує спроби переконати Ілона Маска знову увімкнути Starlink для України. Крім того, конгресмен виступає за запровадження жорстких санкцій проти Росії.

"Ми всі тут проголосували за законопроєкт про санкції, тож, очевидно, хочемо, щоб його реалізували, чи не так? Усе це посилює наші важелі впливу", – сказав він.

Креншо також звернувся до Ілона Маска та заявив, що іноді для зниження напруженості в майбутньому потрібно спочатку посилити ескалацію.

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"І якби Ілон був тут, я сказав би йому ось що: іноді потрібно йти на ескалацію (адже він побоюється її), щоб згодом знизити напруженість. Саме так і потрібно діяти, особливо коли маєш справу з агресивним забіякою", – сказав конгресмен.

Що передувало

Раніше Марко Рубіо заявив в інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini, що наразі переговори не дають перспективи врегулювання війни в Україні.

За словами держсекретаря США, війна Росії проти України опинилася у "стратегічному глухому куті", вийти з якого можна або шляхом переговорів, або через подальшу ескалацію.

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Рубіо також заявив, що дипломатичні зусилля США поки що не привели до результату, оскільки Росія вимагає повного контролю над Донбасом, а Україна відкидає цю вимогу.

"Наразі немає перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає як неприйнятну", – сказав Рубіо.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський прокоментував слова держсекретаря США Марко Рубіо про дипломатичний глухий кут у мирних переговорах. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Росію, а не обговорювати з нею можливі економічні проєкти.