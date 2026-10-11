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"Заява про енергетичне перемир'я стала для мене новиною": Зеленський озвучив свою позицію щодо заяви Трампа

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 2,4 т.
"Заява про енергетичне перемир'я стала для мене новиною": Зеленський озвучив свою позицію щодо заяви Трампа
Зеленський. Джерело: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня прокоментував оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Він заявив, що новина про таку домовленість стала для нього новиною.

Про це глава держави розповів виданню Axios. За словами Зеленського, Україна готова до перемир'я, якщо на нього погодиться Росія.

"Якщо росіяни згодяться на припинення вогню в енергетичній сфері, Україна також погодиться. Якщо президент Трамп домовився про це з Путіним, будь ласка, повідомте нам, коли почнеться припинення вогню. Ми готові, і ми це приймемо", – сказав президент.

''Заява про енергетичне перемир'я стала для мене новиною'': Зеленський озвучив свою позицію щодо заяви Трампа

Допис журналіста Axios, який отримав коментар від Зеленського. Джерело: Скриншот

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Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, що обговорив оголошене Трампом енергетичне припинення вогню з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб Росія також його підтримала. Очікуємо на деталі від американської сторони", – написав глава держави. Він додав, що Україна повністю підтримує кроки для деескалації, захисту життя, припинення війни та забезпечення тривалого миру.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп заявив, що енергетичне припинення вогню вже набуло чинності, а Україна та Росія нібито погодилися на нього. Про це американський президент написав у соціальній мережі Truth Social.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня Дональд Трамп заявив про "надзвичайно успішну" розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами президента США, вони домовилися про постачання російського дизельного палива на американський і світові ринки.

Трамп стверджував, що Росія має негайно поставити понад 300 тис. тонн дизелю, ще 500 тис. тонн – у листопаді. У Кремлі також повідомили, що під час розмови лідери країн обговорили врегулювання війни Росії проти України.

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