Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні зайшли у глухий кут через територіальне питання. На його думку, перш ніж обговорювати можливі територіальні поступки, сторонам необхідно визначити умови повоєнного врегулювання.

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Про це Кушнер розповів в інтерв'ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру в межах подкасту MD Meets. За словами американського представника, відповідний висновок він та його колега Стів Віткофф зробили після тривалих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Що заважає просуванню мирних переговорів

Кушнер визнав, що наразі сторонам не вдається досягти прогресу в обговоренні територіального питання. Водночас він висловив сподівання, що зосередження на повоєнному врегулюванні допоможе знайти вихід із ситуації.

"Ми зараз дещо застрягли на територіальному питанні", – зазначив представник США.

Він припустив, що можна знайти рішення, яке дозволить обом сторонам вийти з війни у кращому становищі з погляду безпеки. Кушнер також навів приклад європейської історії, яка, за його словами, свідчить про можливість досягнення миру навіть після масштабних воєн.

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Що Кушнер сказав про гарантії безпеки для України

Американський представник також заявив, що Київ нібито вимагає гарантій безпеки, які виходять за межі зобов'язань країн НАТО в рамках статті 5 Північноатлантичного договору.

"Формулювання статті 5 договору НАТО є золотим стандартом. Отримання відповідної гарантії безпеки від інших держав, які не є членами НАТО, було б дуже значним кроком вперед", – наголосив Кушнер.

За його словами, Україна прагне отримати більш конкретні зобов'язання від партнерів. Однак представник США стверджує, що Вашингтон не зможе надати гарантії, які були б конкретнішими за ті, що вже діють між членами Альянсу.

Головні історії дня

Нагадаємо, Джаред Кушнер заявив, що намагався стримувати тиск Дональда Трампа на Україну, зокрема переконував американського лідера припинити критикувати Володимира Зеленського. Водночас він наголосив, що публічне обговорення перебігу переговорів українською стороною не сприяє досягненню мирних домовленостей.

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський заявив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер прагнуть укласти мирну угоду до січня. За його словами, поспіх американської сторони може призвести до вимог суттєвих поступок від Києва, тоді як російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності припинити війну.