Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон отримує значну фінансову вигоду від продажу озброєння європейським країнам, які передають його Україні. Він наголосив, що американська сторона продає військову техніку за повною вартістю, не надаючи партнерам знижок.

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Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю Fox News. Посадовець прокоментував війну Росії проти України та роль США у постачанні військової допомоги.

Трамп зазначив, що Сполучені Штати не передають зброю безкоштовно, а продають її європейським союзникам, які переважно відправляють придбане озброєння Україні. Вашингтон отримує за такі поставки повну ціну.

"Думаю, вони здебільшого передають її Україні. Але ми її продаємо. Ми отримуємо повну ціну, не даємо знижок. Можна сказати, що ми заробляємо на цьому великі гроші. Мені байдуже. Я цього не хочу", – сказав він.

Війна в Україні безпосередньо не впливає на Сполучені Штати. Американська сторона не несе таких втрат, як учасники бойових дій, а фінансово виграє від продажу озброєння.

"Це на нас не впливає. Насправді, мабуть, можна сказати, що ми отримуємо за це повну ціну. Ми не надаємо знижок. Тож можна сказати, що ми на цьому добряче заробляємо", – заявив президент США.

Трамп також висловився про масштаби втрат у війні, стверджуючи, що щомісяця гинуть десятки тисяч військових. Він хотів би зупинити бойові дії, оскільки вважає їх трагедією, і наголосив на необхідності досягнення домовленостей між Києвом і Москвою.

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"Я б дуже хотів це завершити. Між президентом Путіним і президентом Зеленським є величезна ворожнеча", – сказав Трамп.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі заявив, що треба готуватися до продовження війни Росії проти України. Він наголосив, що Києву потрібне фінансування програми PURL, у рамках якої українські війська забезпечують американським озброєнням, при цьому основну відповідальність за це на себе має взяти Європа.

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