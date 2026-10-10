''Зараз не час послаблювати тиск на Росію'': у Європі відреагували на рішення Трампа щодо російського дизеля

Європейські лідери виступили проти тимчасового послаблення американських санкцій на російське паливо. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявили, що Росія не повинна отримувати додаткові доходи для продовження війни проти України.

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Кая Каллас і Ульф Крістерссон опублікували свої заяви в соціальній мережі X. Німецький уряд також підтвердив незмінність своєї позиції щодо санкцій проти Москви. Водночас у Євросоюзі готуються до нового пакета обмежень, який, за словами європейських політиків, має стати найбільшим від початку повномасштабної війни.

Європа проти послаблення

Кая Каллас наголосила, що Росія продовжує атакувати Україну та посилює гібридні атаки проти європейських країн, зокрема держав ЄС і НАТО. За її словами, російські удари за два дні вбили понад 80 українських цивільних.

"Призупинення санкцій на російський дизель забезпечує Москві додаткові доходи для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме", – заявила Каллас.

Вона також повідомила, що в понеділок міністри закордонних справ країн ЄС планують затвердити найбільший від початку війни пакет санкційних обмежень проти Росії.

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Позиція Німеччини

У суботу німецький уряд заявив, що продовжить дотримуватися санкцій проти Росії через її війну проти України. Таку позицію озвучив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус після оголошення президента США Дональда Трампа про тимчасове послаблення американських обмежень на російське паливо.

"Федеральний уряд взяв до відома рішення США щодо поставок російського дизельного палива", – зазначив Корнеліус.

Він підкреслив, що позиція Берліна залишається незмінною. Німеччина продовжить працювати з європейськими партнерами над новими санкціями, підтримувати Україну та брати участь у дипломатичних зусиллях для пошуку рішення.

Головні історії дня

Канцлер Фрідріх Мерц, який відвідав Київ минулими вихідними, неодноразово заявляв, що Німеччина не скорочуватиме допомогу Україні. Країна залишається найбільшим європейським донором української держави.

Швеція закликає тиснути

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також розкритикував домовленість США з Росією щодо постачання дизельного палива. Він нагадав, що позиція Стокгольма залишається незмінною з 24 лютого 2022 року.

"Ми шкодуємо про угоду США з Росією щодо постачання дизельного палива, оскільки доходи від енергетики є важливим джерелом фінансування російської агресивної війни", – написав Крістерссон у X.

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За його словами, Європа має посилювати тиск на Москву та збільшувати підтримку України. Він також закликав активніше протидіяти російському тіньовому флоту й зрештою використати заморожені російські активи на користь України.

Крістерссон наголосив на важливості координації дій між країнами ЄС, США, Великою Британією та іншими міжнародними партнерами. Він додав, що свобода й суверенітет України залишаються головним пріоритетом зовнішньої політики Швеції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як сенатори-демократи розкритикували угоду Трампа з Путіним щодо дизеля.