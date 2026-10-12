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"Зараз не час послаблювати тиск на Москву": Каллас оголосила про найбільше розширення санкційного списку проти російського ВПК. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
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"Зараз не час послаблювати тиск на Москву": Каллас оголосила про найбільше розширення санкційного списку проти російського ВПК. Відео
Кая Каллас. Ілюстративне фото. Джерело: European Council

Євросоюз погодив найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкційного списку проти російського військово-промислового комплексу.

Про це 12 жовтня заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після зустрічі міністрів.

За словами Каллас, європейські міністри погодили близько 1600 нових санкційних позицій, спрямованих проти російського ВПК. Вона наголосила, що Європа не збирається послаблювати економічний тиск на Москву.

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Кая Каллас заявила, що нові обмеження мають ускладнити Росії виробництво озброєння, яке вона використовує у війні проти України.

"Зараз не час послаблювати тиск на Москву. Сьогодні міністри погодили близько 1600 нових санкційних позицій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу. Це найбільше розширення наших санкційних списків від початку російської війни", – сказала Каллас.

Вона також зазначила, що Європа продемонструвала єдність у питанні подальшого тиску на Росію.

Каллас підкреслила, що Європа продовжить тиснути на Москву, щоб обмежити її можливості вести війну проти України.

Нагадаємо, Євросоюз 12 жовтня 2026 року затвердив 22-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає майже 1600 нових санкційних позицій і став найбільшим одночасним розширенням санкційного списку від початку повномасштабної війни. Понад половина нових санкційних позицій стосується підприємств і структур, залучених до виробництва балістичних ракет.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що обмеження охоплюють виробничі ланцюги балістичного озброєння. За її словами, мета санкцій – зробити виробництво російської зброї складнішим, повільнішим і дорожчим.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили дані щодо ще 20 суден російського "тіньового флоту". Вони задіяні в експорті нафтогазових ресурсів РФ попри міжнародні санкції.

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