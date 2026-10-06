Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Підписатись

Блог

Едуард Рубін
Едуард Рубін

Новини політики / Думки
Time to read2 хв
icon 720
Блог |

Запізніле прозріння про Росію, або Як Німеччина все ще грається у "супротивника"

Запізніле прозріння про Росію, або Як Німеччина все ще грається у "супротивника"
Прапор Німеччини. Ілюстративне фото. Джерело: Ingo Joseph; pexels.com

НІМЕЦЬКА РОЗВІДКА ЗРОБИЛА ВРАЖАЮЧЕ ВІДКРИТТЯ. 

Вода мокра, Земля кругла, а москва – головна загроза. Через роки гібридних атак, політичних вбивств і відвертого саботажу в центрі Європи до них нарешті дійшло.

Вчора Бундестазі пройшли публічні слухання керівників спецслужб. Очільник BND Мартін Єгер офіційно визнав рф "найнебезпечнішим супротивником" Німеччини.

У німецькому медіаполі зараз спостерігається легка паніка, щедро розбавлена запізнілим прозрінням. Місцеві ЗМІ прямо викочують матеріали із заголовками: "МИ ВЖЕ ВОЮЄМО З росією?".

Що ще сьогодні активно обговорюють у Німеччині на тлі цих слухань:

Читайте також
Джон СмітДжон Сміт
icon 5,2 т.
Історична зброя: Москва вже створює "юридичні" приводи для нового вторгнення
icon 5,2 т.
Історична зброя: Москва вже створює "юридичні" приводи для нового вторгнення
Тарас РадьТарас Радь
icon 4,4 т.
План, який може зламати Україну: навіщо підкидають суспільству "мирну капітуляцію"
icon 4,4 т.
План, який може зламати Україну: навіщо підкидають суспільству "мирну капітуляцію"
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 4,5 т.
Скільки українців вірять у перемогу в війні з Росією і який сценарій вважають реалістичним: результати опитування
icon 4,5 т.
Скільки українців вірять у перемогу в війні з Росією і який сценарій вважають реалістичним: результати опитування

ТІНЬОВА ВІЙНА (Schattenkrieg). Це тепер офіційний термін. москва більше не просто "шпигує", вона веде цілеспрямовану гібридну кампанію проти ФРН на виснаження.

САБОТАЖ ІНФРАСТРУКТУРИ. Спецслужби відкритим текстом попереджають: путін готує ґрунт для диверсій на критичних об'єктах. Кібератаки стали абсолютною рутиною.

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНЕ ШПИГУНСТВО. Фіксується рівень активності агентури кремля, якого Німеччина не бачила з часів холодної війни.

АЛЕ ОКРЕМИЙ ВИД МИСТЕЦТВА У ВСІЙ ЦІЙ ІСТОРІЇ – традиційна німецька дипломатична еквілібристика.

Єгер дуже акуратно використав слово "Gegner" (супротивник), старанно уникаючи прямого і зрозумілого "Feind" (ворог). Заспокоюють себе тим, що ознак підготовки масштабного військового удару по країнах НАТО прямо завтра ніби як немає.

Мабуть, називати речі своїми іменами в Берліні все ще страшно. Раптом образяться ті, хто вже веде проти них війну, нехай і тіньову. Залізна бюрократична логіка.

Як на мене, найнебезпечніший супротивник – це і є ворог. А всі ці лінгвістичні танці – лише ввічливість, за якою ховається банальна неготовність до жорстких рішень.

Втім, чи нам їх судити. Ми в Україні теж у гімні своїх екзистенційних ворогів лагідно називаємо "вороженьками".

Але, як показує сувора практика, від того, як саме ти назвеш ціль – супротивником, опонентом чи вороженьком, – балістика снаряда не змінюється. Головне, щоб калібр підходив.

А як ви вважаєте, Європа колись наважиться офіційно назвати рф ворогом, чи так і буде гратися в "стурбованість" до першої реальної ракети по Берліну?

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Едуарда Рубіна
Схожі теми
політикаНімеччинаРосія - країна-агресорЄвропаВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись