"Захиститися від терору можна тільки спільно": Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США санкції Грема і антибалістичні ракети

Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня зустрівся у Києві з двопартійною делегацією сенаторів Конгресу США. Серед іншого, під час зустрічі український лідер обговорив із американцями посилення захисту від російських атак, обмеження фінансових потоків для країни-агресорки Росії та прискорення ліцензування виробництва в Україні ракет до систем ППО Patriot.

Відео дня

До складу американської делегації увійшли сенатори-республіканці Роджер Вікер, Кевін Крамер та Ден Креншоу, і демократ Марк Вісі. Про це розповів сам глава держави Володимир Зеленський.

Зустріч під час тривоги

Не дивно, що зустріч у Києві відбувалася під час повітряної тривоги через загрозу російських реактивних дронів типу "Шахед". Як відомо, останніми днями російські загарбники безперервно намагаються бити з повітря по Україні і, зокрема, по столиці.

Тож тема чергових російських ударів була чи не першою під час зустрічі. Так, президент розповів сенаторам, що лише від початку жовтня російські дрони пошкодили у столиці дві школи, а також завдали ударів по мостах, енергетичних об'єктах та іншій критичній інфраструктурі.

Спільний захист

"Захиститися від цього терору можна тільки спільно, і ми обговорили, яким чином Сполучені Штати можуть допомогти зберегти життя. Звісно, ми розраховуємо, що буде реалізовано закон Ліндсі Грема. Це питання політичної волі, і зараз важливо проявити лідерство й повністю обмежити фінансові потоки для російської воєнної машини",– так Володимир Зеленський прокоментував зустріч з конгресменами.

РЕКЛАМА

Окремо сторони обговорили прискорення ліцензування виробництва в Україні і для України ракет-перехоплювачів системи Patriot.

"Україна готова не просто виробляти перехоплювачі балістики для себе, а посилити спільним виробництвом Америку та союзників", – уточнив президент.

Інші важливі новини

Також сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Серед головних тем були посилення захисту українського неба, фінансування закупівель засобів ППО та експорт української зброї до Естонії.

Головні історії дня

Сторони домовилися, що їхні команди оперативно працюватимуть над формуванням нового експортного пакета.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Велика Британія оголосила про виділення 54 млн фунтів стерлінгів на енергетичну та гуманітарну допомогу Україні напередодні п'ятої зими повномасштабної війни. Про новий пакет заявив міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час першого візиту до України на цій посаді.